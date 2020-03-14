-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 18:00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
В каком случае могут ввести режим ЧС в Нур-Султане из-за коронавируса
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вопрос возможности режима чрезвычайной ситуации в Нур-Султане разъяснили в управлении общественного здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«По режиму ЧС. Данное решение принимается главным санитарным врачом столицы при регистрации до пяти случаев коронавирусной инфекции или свыше пяти. Процесс отрабатывается», - рассказала руководитель управления общественного здравоохранения Нур-Султана Сауле Кисикова в ходе пресс-конференции в СЦК.
Напомним, 13 марта был зарегистрирован первый случай коронавирусной инфекции в городе Нур-Султан у гражданки РК, прибывшей рейсом Москва-Нур-Султан. Она посещала Милан.
Сегодня также сообщалось, что коронавирус в Казахстане выявлен еще у двух пациентов. Одна женщина прилетела в Нур-Султан из Варшавы. Второй заболевший коронавирусной инфекции прибыл в Алматы из Москвы.
- Инфекционную больницу Актобе посетили члены правительственной делегации
- Коронавирус: за рукопожатия, объятия и поцелуи будут штрафовать в Бельгии
- КХЛ сделала официальное заявление по ситуации с коронавирусом
- В Казахстан можно прилететь из Рима с пересадкой в Москве - МИД РК
- МИД рекомендует гражданам исключить перелеты из Мадрида при возвращении в Казахстан
- Коронавирус: школы, театры и музеи будут закрыты в Армении до 23 марта
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана