В каком случае могут ввести режим ЧС в Нур-Султане из-за коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вопрос возможности режима чрезвычайной ситуации в Нур-Султане разъяснили в управлении общественного здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По режиму ЧС. Данное решение принимается главным санитарным врачом столицы при регистрации до пяти случаев коронавирусной инфекции или свыше пяти. Процесс отрабатывается», - рассказала руководитель управления общественного здравоохранения Нур-Султана Сауле Кисикова в ходе пресс-конференции в СЦК.

Напомним, 13 марта был зарегистрирован первый случай коронавирусной инфекции в городе Нур-Султан у гражданки РК, прибывшей рейсом Москва-Нур-Султан. Она посещала Милан.

Сегодня также сообщалось, что коронавирус в Казахстане выявлен еще у двух пациентов. Одна женщина прилетела в Нур-Султан из Варшавы. Второй заболевший коронавирусной инфекции прибыл в Алматы из Москвы.