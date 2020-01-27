В каком регионе РК больше всего закрыто трасс из-за метели

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В связи с погодными условиями в РК закрыто движение в девяти областях на 61 участке, протяженностью 7429 км. Это 29,8% всех дорог республиканского значения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «КазАвтожол».

Больше всего трасс закрыто в Акмолинской области. Самый длинный участок, на котором перекрыто движение – «Екатеринбург-Алматы» - ее протяженность составила 637 км. По всей республике работает 727 единиц техники.

«При возникновении нештатной ситуации Вы всегда можете обратиться по короткому номеру телефона 1403. АО «НК «КазАвтожол» напоминает автомобилистам о необходимости соблюдать правила дорожного движения, соблюдать установленную скорость, интервал движения и избегать необоснованных маневров и резких торможений. Вместе с тем, настоятельно рекомендуем выезжать на дороги только на зимней резине», - говорится в сообщении.