В каком регионе республики наименьшая численность населения

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Численность населения Туркестанской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской областей, а также трех городов республиканского значения превышает 1 млн человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Бюро национальной статистики.

По численности населения лидирует город Алматы, где проживает 2 175 096 человек. В региональном разрезе самая маленькая численность населения в Улытауской области – 221 тысяча человек. Статистические показатели по регионам можно посмотреть по ссылке.