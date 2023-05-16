Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Улытауская область

В каком регионе республики наименьшая численность населения

Редактор:  
Гульмира Байзакова
16 Мая 2023, 20:45
В каком регионе республики наименьшая численность населения

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Численность населения Туркестанской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской областей, а также трех городов республиканского значения превышает 1 млн человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Бюро национальной статистики.

По численности населения лидирует город Алматы, где проживает 2 175 096 человек. В региональном разрезе самая маленькая численность населения в Улытауской области – 221 тысяча человек. Статистические показатели по регионам можно посмотреть по ссылке.


Регионы   Улытауская область  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Глава государства принял призеров чемпионата мира по боксу
Глава государства принял призеров чемпионата мира по боксу
На границе Таджикистана и Афганистана произошло землетрясение
На границе Таджикистана и Афганистана произошло землетрясение
Барс vs Coca-Cola: автор мурала прокомментировал возмущение алматинцев
Барс vs Coca-Cola: автор мурала прокомментировал возмущение алматинцев
Финансовые нарушения на 46 млрд тенге установлены в РК с начала года
Финансовые нарушения на 46 млрд тенге установлены в РК с начала года
Боксер из Казахстана поднялся в рейтинге IBF после победы нокаутом
Боксер из Казахстана поднялся в рейтинге IBF после победы нокаутом
Вопрос снижения пенсионного возраста шахтерам прокомментировала министр труда
Вопрос снижения пенсионного возраста шахтерам прокомментировала министр труда
Фейк: у казахстанцев, не имеющих квартир и машин, будут отбирать детей
Фейк: у казахстанцев, не имеющих квартир и машин, будут отбирать детей
40 казахстанских компаний принимают участие в торгово-экономической миссии в Сиане
40 казахстанских компаний принимают участие в торгово-экономической миссии в Сиане
Казахстанские медиапродюсеры рассказали о развитии креативной индустрии в стране
Казахстанские медиапродюсеры рассказали о развитии креативной индустрии в стране