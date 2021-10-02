В каком регионе проживает больше всего казахстанских пенсионеров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Международный день пожилых людей в «Правительство для граждан» рассказали о пенсионерах, получающих пенсионные выплаты через госкорпорацию. Сейчас в Казахстане проживают 2,2 млн пенсионеров, передает МИА «Казинформ».

Как сообщили в «Правительстве для граждан», оформлением данной услуги занимаются отделы социального обеспечения филиалов госкорпорации. Согласно их данным больше всего пенсионеров проживает в Алматинской области – 234 043 человека. На втором месте, с небольшим отставанием, идет Восточно-Казахстанская область – 233 109 человек, замыкает тройку лидеров город Алматы – 229 994 человека.

Меньше всего пенсионеров проживают в Мангистауской (55 388), Атырауской (61 252) и Кызылординской (76 423) областях.

«1 октября отмечается Международный день пожилых людей. Это праздник уважения к старшему поколению, проявления почтения и внимания нашим дедушкам и бабушкам. Госкорпорация всегда старается уделить большое внимание нашим клиентам пенсионного возраста. У нас есть мобильный ЦОН, который может оказывать им услуги на дому. В каждом отделе есть льготное окно, где пенсионеры могут получить госуслуги без ожидания в очереди. Уже два года мы являемся пилотной организацией, где тестируется возможность выхода на пенсию проактивным способом. В данном случае будущему пенсионеру, при достижении им пенсионного возраста, необходимо лишь дать свое согласие на отправленное SMS-уведомление с предложением оформить все проактивно. Мы желаем всем здоровья и долголетия», – сказал председатель правления Госкорпорации «Правительство для граждан» Адил Кожихов.

Сейчас оформить выход на пенсию можно, обратившись в ЦОН. Для этого будущий пенсионер должен предоставить следующие документы: заявление о назначении пенсионных выплат по возрасту, удостоверение личности и его копию, справку о доходах и осуществленных с них пенсионных (выдается работодателем или органом госдоходов), трудовую книжку или другие документы, подтверждающие трудовой стаж. В зависимости от ситуации могут понадобиться и другие документы – диплом об образовании, военный билет, свидетельство о браке, свидетельства о рождении детей и другие. Если человек имеет инвалидность, является участником боевых действий, проживал в зонах максимального радиационного риска, имеет статус «Қандаса», нужно будет предоставить подтверждающие документы.

Для оформления пенсионных выплат необходимо обратиться за 10 дней до наступления пенсионного возраста.

В 2021-м году в Казахстане пенсионный возраст для мужчин наступает в 63 года, для женщин в 60 лет.