В каком регионе присутствовало больше всего наблюдателей на выборах сельских акимов в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько наблюдателей следило за выборами акимов сельских округов в Казахстане, рассказал заместитель руководителя Администрации Президента РК Малик Мурзалин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В среднем количество наблюдателей в день голосования на этих выборах где-то 5,5 человек было. Они, естественно, от начала до конца присутствовали – в ходе голосования, в ходе подсчета. Интересные выборы состоялись в городе Талгаре Алматинской области, там присутствовало 57 наблюдателей и 43 доверенных лица. За одними выборами наблюдало 110 человек, представляете себе», - сказал Малик Мурзалин в интервью на телеканале «Хабар 24».

Ранее он заявил, что представители всех шести партий принимали участие в выборах. Представители «Нур-Отана» победили в 77,7 % округов, то есть 671 человек стал акимом, «Ауыл» – 3,8%, то есть 33 человека, «Адал» – 1,7%, то есть 15 акимов, «Акжол» 1,4% – 12 человек, НПК 1,3% – 11 человек и ОСДП 0,1%.

В текущем году было избрано 864 новых акима. Всего за полгода практически на 1/3 обновился акимский корпус на селе.