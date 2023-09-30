В каком регионе Казахстана проживает больше всего пенсионеров

Больше всего людей, старше 60 лет проживает в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Бюро национальной статистики РК.

Всего в Казахстане проживает 2 616 515 человек старше 60 лет. На начало 2023 года численность населения по возрастной группе 60 лет и старше составила 2 616 515 человек – 13,2% от общей численности страны.

Из них:

Мужчины – 1 031 051 человек (39,4%)

Женщины – 1 585 064 человека (60,6%)

Наибольшая численность населения старшего возраста наблюдается в городе Алматы – 288 922 человека, в Карагандинской – 200 186 человек, Туркестанской – 190 160 человек и Алматинской областях – 177 685 человек.

В 2022 году занятое население в возрасте от 60 лет и старше составило 308,3 тысячи человек.