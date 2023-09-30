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    19:42, 29 Сентябрь 2023 | GMT +6

    В каком регионе Казахстана проживает больше всего пенсионеров

    Мухтор Холдорбеков/ МИА «Казинформ»
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ МИА «Казинформ»

    Больше всего людей, старше 60 лет проживает в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Бюро национальной статистики РК. 

    Всего в Казахстане проживает 2 616 515 человек старше 60 лет. На начало 2023 года численность населения по возрастной группе 60 лет и старше составила 2 616 515 человек – 13,2% от общей численности страны.

    Из них:

    Мужчины – 1 031 051 человек (39,4%)

    Женщины – 1 585 064 человека (60,6%)

    Наибольшая численность населения старшего возраста наблюдается в городе Алматы – 288 922 человека, в Карагандинской – 200 186 человек, Туркестанской – 190 160 человек и Алматинской областях – 177 685 человек.

    В 2022 году занятое население в возрасте от 60 лет и старше составило 308,3 тысячи человек.

    - По сравнению с предыдущим годом число получателей пенсий и государственных социальных пособий увеличилось на 2,8%, средний размер назначенной месячной пенсии лицам в возрасте 60 лет и старше увеличился на 9,7%, - отметили в Бюро.

    Теги:
    Регионы Общество Статистика Пенсия
    Зифа Хабирова
    Автор
    Зифа Хабирова
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