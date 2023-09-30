В каком регионе Казахстана проживает больше всего пенсионеров
Больше всего людей, старше 60 лет проживает в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Бюро национальной статистики РК.
Всего в Казахстане проживает 2 616 515 человек старше 60 лет. На начало 2023 года численность населения по возрастной группе 60 лет и старше составила 2 616 515 человек – 13,2% от общей численности страны.
Из них:
Мужчины – 1 031 051 человек (39,4%)
Женщины – 1 585 064 человека (60,6%)
Наибольшая численность населения старшего возраста наблюдается в городе Алматы – 288 922 человека, в Карагандинской – 200 186 человек, Туркестанской – 190 160 человек и Алматинской областях – 177 685 человек.
В 2022 году занятое население в возрасте от 60 лет и старше составило 308,3 тысячи человек.
- По сравнению с предыдущим годом число получателей пенсий и государственных социальных пособий увеличилось на 2,8%, средний размер назначенной месячной пенсии лицам в возрасте 60 лет и старше увеличился на 9,7%, - отметили в Бюро.