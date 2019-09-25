В каком регионе Казахстана наибольшее количество получателей АСП

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В каком регионе Казахстана находится наибольшее количество получателей адресной социальной помощи, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По состоянию на 18 сентября, АСП назначена 2 млн 87 тыс. 400 казахстанцам (405 тыс. 600 семей), в том числе 1 млн 302 тыс. 500 детей (их доля составляет 62,4% от всех получателей). Многодетные семьи в составе получателей составляют порядка 40% (161,6 тыс. семей или 1 млн 71,6 тыс. человек)», - отмечает пресс-служба ведомства.

По данным Минтруда, наибольшее количество получателей АСП приходится на южные регионы страны, где сосредоточены более 67% всех получателей, в том числе в Туркестанской области – 96 тыс. 800 семей, Алматинской области – 53 тыс. 600 семей, Шымкенте – 51 тыс. 600 семей, Жамбылской области – 39 тыс. семей и Кызылординской области – 31 тыс. 700 семей.

На выплату АСП в 2019 году предусмотрено 204 млрд 500 млн тенге, в том числе 186 млрд 100 млн тенге из республиканского бюджета и 18 млрд 400 млн тенге из местного бюджета. Выплачено 144 млрд 300 млн тенге.