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В каком регионе больше всего одобрили заявки по снятию пенсионных накоплений

Автор:  
Арайлым Мұрат
2 Февраля 2021, 14:34
В каком регионе больше всего одобрили заявки по снятию пенсионных накоплений

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В каком регионе больше всего одобрены заявки по снятию пенсионных накоплений, рассказала председатель правления АО «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

На пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК прозвучал вопрос от представителя СМИ: «В каком регионе больше всего одобрены заявки по снятию пенсионных накоплений?».

«Алматы – абсолютный лидер по одобрению заявок и абсолютный лидер по количеству пенсионных накоплений», - ответила Ляззат Ибрагимова.

Напомним, сегодня на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК были озвучены первые итоги снятия пенсионных накоплений вкладчиками ЕНПФ. С 25 по 30 января в ЕНПФ поступило более 52 тысяч заявок, из них было принято в обработку 38389 заявок (74%) на общую сумму 212 млрд тенге. Средняя сумма к выплате составила 5,5 млн тенге.

Заявки 50 тысяч вкладчиков ЕНПФ находятся на этапе перечисления денег на спецсчет.

Также с учетом замечаний клиентов «Отбасы банк» дорабатывает портал. В скором времени функция редактирования и аннулирования заявки для получения пенсионных начислений будет доступна казахстанцам.


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