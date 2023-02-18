В каком порядке названия партий будут расположены в избирательных бюллетенях

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Центральной избирательной комиссии путем жеребьевки определили порядок расположения наименований партий в избирательных бюллетенях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В жеребьевке приняли участие представители семи партий. Каждый из них выбрал конверт с цифрой от одного до семи.

«По итогам жеребьевки, в период проведения голосования на внеочередных выборах в Мажилис Парламента и маслихаты по партийным спискам, назначенным на 19 марта, наименования политических партий будут располагаться в избирательных бюллетенях в следующем порядке: партия AMANAT - на первом месте, Народно-Демократическая партия «Ауыл» - на втором месте, партия «Respublica» – на третьем месте, Народная партия Казахстана – на четвертом месте, партия «Байтақ» – на пятом, партия «Ақ жол» – на шестом, Общенациональная социал-демократическая партия – на седьмом. Порядок проведения жеребьевки будет утвержден протоколом», - сказала член ЦИК Сабила Мустафина на заседании Центризбиркома.

Ранее в ЦИК подвели итоги регистрации кандидатов в депутаты Мажилиса по партийным спискам.

Досрочные выборы в Мажилис Парламента и маслихаты в Казахстане пройдут 19 марта.