В каком коридоре планируют сдержать инфляцию в текущем году в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальный банк продолжит политику, направленную на обеспечение стабильности цен. Об этом заявил глава Нацбанка РК Ерболат Досаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках проведения дезинфляционной денежно-кредитной политики в ответ на возрастающий спрос в экономике Национальный Банк дважды повысил базовую ставку в июле и сентябре с 9,0% до 9,5%. Проинфляционное давление со стороны спроса подтверждается ростом импорта потребительских товаров на 24% за 8 месяцев текущего года. В этих условиях Национальный Банк продолжит политику, направленную на обеспечение стабильности цен», - сказал Ерболат Досаев на пленарном заседании Мажилиса.

Председатель Нацбанка добавил, что эффективная реализация Правительством и акиматами Комплекса мер антиинфляционного реагирования позволит сдержать инфляцию в текущем году и войти в целевой коридор 4-6% в 2022 году согласно поручению Главы государства.

В соответствии с прогнозом социально-экономического развития на 2022-2026 годы последует дальнейшее снижение и стабилизацию инфляции на уровне 4-5% в 2023-2024 годах и 3-4% в 2025-2026 годах.

«Для этого, наряду с текущими оперативными мерами, Правительству важно активизировать системную работу по дальнейшей диверсификации экономики и снижению ее импортозависимости. Внедряемое по поручению Главы государства с 2022 года контрцикличное бюджетное правило позволит ограничить темпы роста государственных расходов, тем самым, обеспечив устойчивость государственных финансов и снизив инфляционное давление», - заключил Ерболат Досаев.