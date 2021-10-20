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    11:16, 20 Октябрь 2021 | GMT +6

    В каком коридоре планируют сдержать инфляцию в текущем году в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальный банк продолжит политику, направленную на обеспечение стабильности цен. Об этом заявил глава Нацбанка РК Ерболат Досаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В рамках проведения дезинфляционной денежно-кредитной политики в ответ на возрастающий спрос в экономике Национальный Банк дважды повысил базовую ставку в июле и сентябре с 9,0% до 9,5%. Проинфляционное давление со стороны спроса подтверждается ростом импорта потребительских товаров на 24% за 8 месяцев текущего года. В этих условиях Национальный Банк продолжит политику, направленную на обеспечение стабильности цен», - сказал Ерболат Досаев на пленарном заседании Мажилиса.

    Председатель Нацбанка добавил, что эффективная реализация Правительством и акиматами Комплекса мер антиинфляционного реагирования позволит сдержать инфляцию в текущем году и войти в целевой коридор 4-6% в 2022 году согласно поручению Главы государства.

    В соответствии с прогнозом социально-экономического развития на 2022-2026 годы последует дальнейшее снижение и стабилизацию инфляции на уровне 4-5% в 2023-2024 годах и 3-4% в 2025-2026 годах.

    «Для этого, наряду с текущими оперативными мерами, Правительству важно активизировать системную работу по дальнейшей диверсификации экономики и снижению ее импортозависимости. Внедряемое по поручению Главы государства с 2022 года контрцикличное бюджетное правило позволит ограничить темпы роста государственных расходов, тем самым, обеспечив устойчивость государственных финансов и снизив инфляционное давление», - заключил Ерболат Досаев.


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