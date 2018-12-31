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В каком городе Казахстана прогнозируются неблагоприятные метеоусловия 31 декабря

31 Декабря 2018 00:04 89
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В каком городе Казахстана прогнозируются неблагоприятные метеоусловия 31 декабря

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Только в одном городе Казахстана прогнозируются неблагоприятные метеоусловия 31 декабря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидомет. 

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По информации синоптиков, в Уральске сохраняются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).  

 

 

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Ключевые слова: Казгидромет,
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Автор:

Айгуль Биданова

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