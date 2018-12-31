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В каком городе Казахстана прогнозируются неблагоприятные метеоусловия 31 декабря
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Только в одном городе Казахстана прогнозируются неблагоприятные метеоусловия 31 декабря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидомет.
По информации синоптиков, в Уральске сохраняются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха.
Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
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