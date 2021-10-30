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    15:07, 30 Октябрь 2021 | GMT +6

    В каком году родился Алихан Букейханов - российский ученый рассказал об архивных документах

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Российский ученый, историк Виктор Козодой высказался по поводу года рождения известного деятеля, лидера движения «Алаш» Алихана Букейханова, представляя архивные документы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Напомним, сегодня в Нур-Султане Виктор Козодой презентовал книгу «Алихан Букейханов. Человек-эпоха». Над трудом ученый работал в течение двух лет. Книга была издана в Новосибирске.

    «Может показаться для российского читателя, казалось бы очевидный вопрос, на который как раз не было очевидного ответа - это год рождения Букейханова. Потому что для научной публицистики есть различные варианты - 1865, 1866, 1870. Поэтому, надо было разобраться в этом вопросе», - рассказывает в ходе презентации книги Виктор Козодой.

    Во многих источниках говорится, что Алихан Букейханов родился в 1866 году. Однако автор презентуемой книги поделился другими фактами.

    «Документ, который находится на хранении в Томском государственном архиве, в России. Делегация сибирского съезда в Томске, это октябрь 1917 года. Это подлинник, который находится на хранении, написанный лично рукой Алихана Букейханова. Внизу стоит его личная подпись. Здесь графа - возраст. он пишет: «48 лет». На мой взгляд это говорит о том, что год рождения, как сейчас общепринято в многом - 1866 год никак являться просто-напросто не может. Я утверждаю, что это 1870 год», - считает ученый.

    Цель нынешнего исследования автора - изучение политической биографии Алихана Букейханова с точки зрения общеисторических процессов конца XIX - начала XX веков, выявление социально-политических аспектов становления его как лидера.


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