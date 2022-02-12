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В каком гарнизоне проходит службу самый высокий солдат казахстанской армии

12 Февраля 2022 19:31
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В каком гарнизоне проходит службу самый высокий солдат казахстанской армии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Самый высокий солдат в Вооруженных силах РК Азат Мухамедов служит в бригаде морской пехоты в Актауском гарнизоне, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Рост рядового - да метра три сантиметра.

«В 2021 году я был призван осенним призывом из Алматинской области в город Актау в воинскую часть 25/744. Занимаю должность наводчика арителлерийского двизиона», - сказал Азат Мухамедов в интервью местному телеканалу.

Крепкая физическая форма и высокий рост помогают солдату в выполнении спортивных нормативов и стрельбе из оружия, а также в боевой подготовке. Высокий солдат с детства занимается боксом. Еще до армии он завоевал призовые места в ряде соревнований.

По признанию самого военнослужащего, ему трудно найти одежду, которая бы пришла ему в пору. Но в воинской части он формой обеспечен.

«Я уверен, что в военной жизни больше интересных моментов, чем трудностей. Поэтому призываю граждан Казахстана выполнять свой долг перед Родиной», - добавил Азат Мухамедов.


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#Мангистауская область   #Минобороны РК   #Вооруженные силы  
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Автор:

Серик Сабеков

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