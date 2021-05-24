В каком формате будут организованы летние школы, рассказали в Минобразования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Комитета дошкольного и среднего образования Министерства образования и науки РК Майра Мелдебекова подвела итоги учебного года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас нам предстоит работать над восполнением знаний. Поэтому у нас с 26 мая будут запускаться летние школы. Это будет работа не одного дня. Далее в предстоящие учебные годы задача также будет выполняться», - сказала Майра Мелдебекова журналистам.

По ее словам, летние школы будут работать в разных форматах.

«Это всё будет по желанию родителей и учащихся. Также будут разные форматы. Будут открываться класс-комплекты или же индивидуальные занятия. С 26 мая будет запускаться, но более точную статистику предоставим. Продлиться до 17 июня включительно», - подчеркнула спикер.

Представитель МОН заверила, что в случае отъезда либо по какой-то другой причине отсутствия ребенка в летней школе, данный факт не нужно будет объяснять или оправдывать – все делается по желанию родителей.

Кроме того, она рассказала, сколько дней удастся отдохнуть педагогам.

«В целом педагог будет отдыхать в период каникул 56 дней . Оставшиеся дни будет приходить на работу как обычно», - заключила М. Мелдебекова.