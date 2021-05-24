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    17:05, 24 Май 2021 | GMT +6

    В каком формате будут организованы летние школы, рассказали в Минобразования

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Комитета дошкольного и среднего образования Министерства образования и науки РК Майра Мелдебекова подвела итоги учебного года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сейчас нам предстоит работать над восполнением знаний. Поэтому у нас с 26 мая будут запускаться летние школы. Это будет работа не одного дня. Далее в предстоящие учебные годы задача также будет выполняться», - сказала Майра Мелдебекова журналистам.

    По ее словам, летние школы будут работать в разных форматах.

    «Это всё будет по желанию родителей и учащихся. Также будут разные форматы. Будут открываться класс-комплекты или же индивидуальные занятия. С 26 мая будет запускаться, но более точную статистику предоставим. Продлиться до 17 июня включительно», - подчеркнула спикер.

    Представитель МОН заверила, что в случае отъезда либо по какой-то другой причине отсутствия ребенка в летней школе, данный факт не нужно будет объяснять или оправдывать – все делается по желанию родителей.

    Кроме того, она рассказала, сколько дней удастся отдохнуть педагогам.

    «В целом педагог будет отдыхать в период каникул 56 дней . Оставшиеся дни будет приходить на работу как обычно», - заключила М. Мелдебекова.


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