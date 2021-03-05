АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Алматы Жандарбек Бекшин на встрече с представителями СМИ в прямом эфире разъяснил, в каких заведениях будет применяться приложение «Ashyq» в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, в Алматы более 13 тысяч объектов предпринимательства готовы внедрить проект «Ashyq».

«Это фитнес-клубы, СПА-центры, сауны, бассейны, компьютерные клубы за исключением лиц до 18 лет и боулинг-клубы. Это система для бизнеса и для посетителей является незатратной. Допуск посетителей на данные объекты предпринимательства, участвующие в пилоте, осуществляется при условии сканирования ими на входе специального QR-кода для определения статуса посетителя. К примеру, «зеленый» статус - посетитель обозначен в базе данных как прошедший ПЦР-тестирование с отрицательным результатом на коронавирус. «Синий» статус - отсутствие результата ПЦР-теста, не числится как контактный с больным COVID-19. «Желтый» статус обозначен в базе данных как контактный с больным COVID-19. «Красный» статус зарегистрирован в базе с положительным результатом на коронавирусную инфекцию», - рассказал главный санврач города.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК (МЦРИАП) совместно с Министерством здравоохранения РК разработало приложение «Ashyq» для контроля и анализа данных по эпидемиологической ситуации в стране. Приложением «Ashyq» для доступа к некоторым объектам бизнеса на сегодняшний день пользуются в пилотном режиме в трех городах Казахстана. Это Нур-Султан, Алматы и Караганда.