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В каких вузах реализуется программа постдокторантуры

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
10 Декабря 2020, 18:35
В каких вузах реализуется программа постдокторантуры

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов рассказал о развитии постдокторантуры в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Программа постдокторантуры реализуется в 4-х вузах по приоритетным направлениям научных исследований (наноматериалы и нанотехнологии, искусственный интеллект, физика плазмы, астрофизика, криофизика, когнитивная нейронаука, дистанционное зондирование земли и другие)», - написал Ералы Тугжанов в своем ответе на депутатский запрос .

Он назвал казахстанские университеты, где можно пройти посдокторантуру.

«Программы постдокторантуры реализуются в Казахском национальном университете имени аль-Фараби, Назарбаев Университете, Евразийском национальном университете имени Л. Гумилева. В текущем году постдокторантура открылась в Атырауском университете имени Х. Досмухамедова», - отметил вице-премьер.

«В настоящее время министерством совместно с вузами и научно-исследовательскими институтами (НИИ) прорабатываются предложения по развитию программ, определению критериев их результативности, стимулированию и мотивации для поступающих в постдокторантуру», - заключил Е. Тугжанов.


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