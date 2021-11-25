В каких вузах Казахстана обучают медицинскому праву

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве здравоохранения РК перечислили вузы, в которых введены дисциплины по обучению медицинского права, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Образовательные часы по медицинскому праву введены в следующих организациях образования:

- НУО «Казахстанско-Российский медицинский университет»

Имеются дисциплины юридической направленности: 1) образовательная программа «Общая медицина», 5 курс ПД ВK, дисциплина «Судебная медицина»; 2) образовательная программа «Стоматология», 4 курс БД ВК, дисциплина «Правовые аспекты лечебно-диагностических мероприятий в медицинской практике»; 3) образовательная программа «Общественное здоровье», 3 курс БД ВК, дисциплина «Введение в законодательство и экономику здоровья»; 4) образовательная программа «Фармация», 3 курс БД КВ, дисциплина «Основы законодательства в области медицины и фармации»; 5) образовательная программа «Сестринское дело» (10 мес.), 1 курс ПД КВ, дисциплина «Законодательство в здравоохранении».

- АО «Южно-Казахстанская медицинская академия» дисциплина «Медицинское право» включена в состав следующих образовательных программ:

«Общая медицина», 5 курс «ОСМС и медицинское право», 5 кредитов; «Педиатрия», 5 курс «ОСМС и медицинское право», 5 кредитов; «Стоматология», 5 курс «ОСМС и медицинское право», 5 кредитов; «Общественное здравоохранение» 4 курс «Медицинское право», 4 кредита; «Фармация», 5 курс, Фармацевтическое консультирование и основы фармацевтического права, 5 кредитов; «Сестринское дело», магистратура (профильная) «Правовые проблемы в сестринском деле» 1 курс, 4 кредита.

- НАО «Казахский национальный медицинский университет им. Асфендиярова»:

Образовательная программа «Общая медицина», дисциплина «Медицинское право» - 5 курс; образовательная программа «Педиатрия», дисциплина «Медицинское право» - 5 курс; образовательная программа «Стоматология», дисциплина «Медицинское право» - 2 курс. Разработана образовательная программа в магистратуре «Медицинское право», внесена в реестр, однако набора на нее еще не было.

- НАО «Медицинский университет Астана»:

Образовательная программа «Общая медицина»: 5 курс - Судебная медицина - 2 кредита, 6 курс - Медицинское право - 2 кредита; образовательная программа «Общественное здравоохранении»: 2 курс - Правовой статус медицинских работников - 2 кредита. Казахстанский медицинский университет «ВШОЗ»: образовательная программа «Менеджмент в здравоохранении», дисциплина «Медицинское право» - 3 кредита (компонент по выбору); магистратура 2 курс научно-педагогическое направление.

- НАО «Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова»:

образовательная программа «Общая медицина» на 5 курсе, 1 кредит (30 часов).

- НАО «Медицинский университет Караганды»:

образовательная программа «Общая медицина», дисциплина «Медицинское право» на 6 курсе.

Такая информация приведена в ответе министра здравоохранения РК Алексея Цоя на депутатский запрос.