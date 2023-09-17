В каких видах спорта казахстанские спортсмены чаще всего завоевывают золото Азиатских игр

Сборная Казахстана участвовала в летних Азиатских играх 7 раз и завоевала 155 золотых наград, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на мнистерство туризма и спорта РК.

1. ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКЕ И КАНОЭ – 24 ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ

Казахстанские спортсмены часто побеждали в соревнованиях по гребле на байдарке и каноэ. В этом виде спорта наши атлеты завоевали 24 золотые медали.

2. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА – 23 ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ

В активе казахстанских легкоатлетов 23 золотые награды континентального первенства. В частности, четырежды победительницей Азиатских игр становилась олимпийская чемпионка Ольга Рыпакова.

3. БОКС – 16 ЗОЛОТЫХ МЕДАЛЕЙ

Казахстанские боксеры завоевали 16 золотых медалей. В разные годы чемпионами Азиады становились такие прославленные спортсмены, как Ермахан Ибраимов, Геннадий Головкин, Серик Сапиев, Данияр Елеусинов и Жанибек Алимханулы.

4. ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА – 14 ЗОЛОТЫХ МЕДАЛЕЙ

На счету отечественных стрелков 14 золотых наград Азиатских игр.

5. ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА – 12 ЗОЛОТЫХ МЕДАЛЕЙ

Тяжелоатлеты принесли сборной Казахстана 12 золотых медалей континентальных игр.

6. ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА – 9 ЗОЛОТЫХ МЕДАЛЕЙ

Отечественные борцы греко-римского стиля побеждали на Азиатских играх 9 раз. Дважды, в 2010 и 2014 годах, на высшую ступень пьедестала поднимался Нурмахан Тыналиев.

7. ВЕЛОСПОРТ – 8 ЗОЛОТЫХ МЕДАЛЕЙ

Казахстанские велосипедисты выиграли 8 золотых наград. Например, трижды на Азиаде побеждал шоссейный велогонщик Алексей Луценко.

8. ВОДНОЕ ПОЛО – 6 ЗОЛОТЫХ МЕДАЛЕЙ

Мужская сборная Казахстана побеждала на Азиатских играх 6 раз, включая три последних континентальных соревнования.

9. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА – 6 ЗОЛОТЫХ МЕДАЛЕЙ

В копилке сборной 6 золотых медалей Азиады по художественной гимнастике. На Играх 2018 года казахстанские гимнастки завоевали 2 комплекта золотых наград.

10. КАРАТЭ – 6 ЗОЛОТЫХ МЕДАЛЕЙ

6 медалей высшей пробы успели завоевать на Азиатских играх и казахстанские каратисты.

XIX Азиатские игры пройдут с 23 сентября по 8 октября в Ханчжоу, КНР. Медали континентального первенства будут разыграны в более 40 видах спорта.