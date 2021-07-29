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В каких видах спорта Казахстан еще рассчитывает на олимпийские медали

29 Июля 2021 18:01
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В каких видах спорта Казахстан еще рассчитывает на олимпийские медали

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В каких видах спорта Казахстан еще может завоевать олимпийские медали. Свой прогноз на этот счет озвучил председатель Комитета по делам спорта и физической культуры Минкультуры и спорта РК Серик Сапиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Мы надеемся на наших борцов, на некоторых спортсменов в легкой атлетике, хорошая сборная у нас в новом виде спорта – каратэ, также есть наметки на то, что спортивное скалолазание может взять медаль», - сказал Серик Сапиев, отвечая на вопросы в ходе онлайн брифинга.

Спикер добавил, что не исключены медали и в других видах спорта.

Ранее Серик Сапиев высказался касательно дальнейшего выступления казахстанских боксеров на Олимпиаде

«Три медали мы можем завоевать, возможно и четыре. Все оставшиеся боксеры могут завоевать медали», - сказал Серик Сапиев.



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#Спорт   #Олимпиада   #Япония  
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Автор:

Серик Сабеков

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