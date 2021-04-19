В каких видах ДТП чаще всего погибают казахстанцы
«Еще одним немаловажным фактором, влияющим на состояние дорожной безопасности, является развитие дорожной инфраструктуры. Как показывает анализ, в настоящее время смертность на дорогах зависит от динамики трех основных видов ДТП – это наезды на пешеходов (111 погибших, или 30% от всех погибших в ДТП), опрокидывания (30 погибших, 8%) и встречные столкновения автомобилей (63 погибших, 17%). Смертность в этих видах ДТП составляет 56% от всех погибших в ДТП», - уточнил на брифинге Серик Тусупов.
В то же время, по его словам, каждое пятое ДТП происходит из-за превышения скорости в населенном пункте – 515 ДТП, или 20%, 44 погибших и 681 раненый.
Каждое шестое – это нарушение правил маневрирования: 456 ДТП, или 17%, 33 погибших и 673 раненых.
Каждое восьмое ДТП – превышение скорости вне населенного пункта: 339 ДТП, или 13%, 82 погибших и 575 раненых.