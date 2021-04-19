НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В каких видах ДТП чаще всего погибают казахстанцы. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Серик Тусупов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Еще одним немаловажным фактором, влияющим на состояние дорожной безопасности, является развитие дорожной инфраструктуры. Как показывает анализ, в настоящее время смертность на дорогах зависит от динамики трех основных видов ДТП – это наезды на пешеходов (111 погибших, или 30% от всех погибших в ДТП), опрокидывания (30 погибших, 8%) и встречные столкновения автомобилей (63 погибших, 17%). Смертность в этих видах ДТП составляет 56% от всех погибших в ДТП», - уточнил на брифинге Серик Тусупов.

В то же время, по его словам, каждое пятое ДТП происходит из-за превышения скорости в населенном пункте – 515 ДТП, или 20%, 44 погибших и 681 раненый.

Каждое шестое – это нарушение правил маневрирования: 456 ДТП, или 17%, 33 погибших и 673 раненых.

Каждое восьмое ДТП – превышение скорости вне населенного пункта: 339 ДТП, или 13%, 82 погибших и 575 раненых.