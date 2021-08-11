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В каких ведомствах сложились наиболее крупные суммы неосвоения бюджета

11 Августа 2021 10:13
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В каких ведомствах сложились наиболее крупные суммы неосвоения бюджета

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По сравнению с аналогичным периодом прошлого года процент исполнения на всех уровнях бюджетов выше. Об этом рассказал министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Расходы государственного бюджета исполнены на 99,3%, республиканского – на 99,8%, местных бюджетов – на 98,7%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года процент исполнения на всех уровнях бюджетов выше. По республиканскому бюджету произведены расходы на сумму 8,6 трлн тенге. Неисполнение составило 17 млрд тенге, из них 5 млрд тенге – экономия. Не освоено – 12 млрд тенге», - сказал министр финансов.

По его словам, наиболее крупные суммы неосвоения сложились в министерствах труда и социальной защиты населения, здравоохранения, финансов, по чрезвычайным ситуациям и экологии, геологии и природных ресурсов.

«Основные причины неосвоения: позднее предоставление договоров на регистрацию в органы казначейства; длительное согласование документов по оплате; несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов – фактур; длительное проведение конкурсных процедур; судебные разбирательства», - отметил Ерулан Жамаубаев.


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#Правительство РК   #Экономика   #Минфин РК  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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