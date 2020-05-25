В каких условиях работают открывшиеся ТРЦ в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОМ – С 25 мая в Алматы возобновили свою работу торгово-развлекательные центры, кафе и другие объекты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мы посетили несколько крупных ТРЦ Алматы после более чем двухмесячного перерыва в их работе из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.

По ситуации на утро: на входах в ТРЦ Mega установлены дезинфекционные тоннели, у всех входящих производится бесконтактный замер температуры тела, установлены санитайзеры с антисептиком.

На территории ТРЦ проводится усиленная обработка, специальные бригады проводят дезобработку.

Везде указатели с просьбой соблюдать социальную дистанцию в 2 метра. Персонал и продавцы строго в масках, как и посетители.

В ТРЦ Grand park даже есть очередь у входа. Люди говорят, что занимали ее с 8 утра. На входе также есть бесконтактная термометрия. На месте охрана просит людей не толпиться, соблюдать социальную дистанцию.

В ожидании покупателей продавцы моют витрины. Некоторые бутики заполнены, только открывшись.

Как сообщали в акимате города, в частности, возобновят работу непродовольственные бутики, салоны красоты, химчистки и рестораны, расположенные на территории торговых домов, ТРЦ.

Работать ТРЦ будут до 22:00.

Открытие фуд-кортов на территории ТРЦ планируется в рамках следующего, второго этапа, СПА, фитнес-центров, объектов развлечений — в рамках третьего этапа.

Ранее главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин говорил, что крупным объектам предложено установить дезинфицирующие тоннели и стационарные тепловизоры.

Кроме того, в городе получили разрешение возобновить свою работу и объекты общественного питания, кафе и рестораны. О требованиях к их работе можно прочитать здесь.

Также в городе могут начать свою деятельность гостиницы, а их насчитывается почти 400.

Между тем, аким города Бакытжан Сагинтаев призвал горожан соблюдать карантин.

Тем временем полицейские отметили, что некоторые горожане перестали соблюдать карантин, поэтому была усилена разъяснительная работа.

Кроме того, в Алматы за несоблюдение санитарных требований начали штрафовать крупные объекты.







































