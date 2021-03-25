В каких условиях казахстанцы путешествуют по стране

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Железнодорожный транспорт – один из самых доступных в Казахстане, однако изношенность вагонов сильно снижает его популярность. В конце января на плохое состояние вагонов, построенных еще в 1980-е годы, пожаловались даже казахстанские сенаторы. На днях в диалог вступил Премьер-Министр Казахстана Аскар Мамин. Он отметил, что за последние десять лет КТЖ купил более тысячи современных вагонов, и еще в 500 планирует заменить санузлы, передает МИА «Казинформ».

Вокзал Нурлы Жол в Нур-Султане. Начало марта, вечер. Предупреждение на табло: начинается посадка на поезд «Нур-Султан – Аркалык». Пассажиры торопливо покидают вокзал и выходят на перрон. На путях их ждет нужный поезд. Путешественники в масках спешат поскорее спрятаться от холода, разойтись по своим местам, сложить тяжелые сумки и, наконец, достать «дошираки» и курочку. Поезд в Аркалык совмещает и старые вагоны, еще 70-80-х годов выпуска, и совершенно новые, запущенные только в прошлом году. Их закупили на Тверском вагоностроительном заводе компании Трансмашхолдинг и собрали на заводе «Тулпар» в Нур-Султане. Светло-серые с синим и ярко-желтой полосой посередине – эти вагоны видны издалека. Выделяются не только расцветкой, но и овальными окнами на автоматических входных дверях.

Показываю билет и документы проводнику и поднимаюсь внутрь салона.

Лайфхак №1

Кстати, покупать билет на поезд сейчас удобнее онлайн. Билеты на сайте КТЖ продаются за 45 суток до отправления поезда. В зависимости от того, сколько времени остается до поездки, меняется и цена. Поэтому можно выбрать наиболее оптимальную стоимость. Также здесь можно самостоятельно выбрать вагон, место в нем, не тратя время на поездку на вокзал. В скором времени ожидается, что онлайн-система продажи билетов будет предлагать также маршруты с пересадками.

Сдать билет в случае необходимости на сайте можно за 1 час до отправления поезда с начальной станции его формирования. Если нужно сдать его позднее, сделать это можно только в кассе.

Новый вагон светлый и довольно просторный. Без труда нахожу свое место и сажусь за стол.

Поезд отправляется в 20.43, и пассажиры, распределившись по местам и сложив багаж, садятся пить чай. Это самое интересное время в поезде – одни люди стараются побыстрее лечь, словно только и ждали возможности выспаться, другие начинают задушевные беседы даже с незнакомыми ранее людьми, третьи – наоборот, словно отгораживаются от всего мира, оставшись наедине с книгой или смартфоном. Я в такие моменты предпочитаю чаепитие и наблюдение за природой за окном. Однако профессиональная привычка замечать мелочи и тут играет роль. Отметим, что вместо шторок, крепления которых часто вываливались, стоило начать их отодвигать, на окна теперь опускается рулонная штора. А в столиках сделали углубления, куда удобно ставить кружки.

Самые любопытные пассажиры – дети. Вот кому в поезде не хочется спать, даже когда все уже ложатся.

Лайфхак №2

Если вы путешествуете с детьми, во-первых, помните, что дошкольники (до 7 лет) могут ехать бесплатно, если не занимают отдельное место. Детям от 7 до 15 лет необходим детский билет, который стоит вдвое дешевле взрослого. Главное – не забудьте документы, подтверждающие возраст ребенка. Во-вторых, отправляясь в поездку с малышом, заранее подумайте о его развлечении в пути. Книжки, раскраски, машинки или куклы вполне могут отправиться с вами. Откажитесь только от шумных игрушек, чтобы поберечь нервы ваших попутчиков. А вот засыпать с любимой игрушкой даже в незнакомой обстановке ребенку будет проще.

Через пару часов в пути почти все пассажиры заснули. Я тоже застелил полку. Легкие поролоновые матрасы со съемными чехлами, пришедшие на смену старым тяжелым матрасам, намного практичнее своих предшественников. Приятно, что подушки и постельное белье в вагонах тоже обновили.









Перед сном отправляюсь на разведку в конец вагона. Наверху здесь располагается табло, которое раз и навсегда снимает вопрос о том, занят ли туалет, а заодно и показывает температуру в салоне. Здесь же теперь располагаются сразу два биотуалета. Наконец-то можно забыть о ржавых раковинах и примитивном санузле. Пассажирам уже не надо возить с собой мыло, туалетную бумагу, полотенца – все это есть в каждом вагоне и регулярно пополняется. А после проезда станций не собирается очередь, ожидающая, когда проводник откроет туалеты. Напротив них – мусорка с отделениями для разных видов отходов.

Лайфхак №3

Поскольку в поездах по-прежнему действуют все меры безопасности, связанные с коронавирусом, пассажирам лучше заранее запастись масками и антисептиками. Это поможет обезопасить себя. Также по-прежнему стоит держать дистанцию и чаще мыть руки.

Проводники постоянно напоминают о правилах безопасности. Впрочем, тяжело представить человека, который сможет 12 часов не снимать маску. Радует то, что перед каждым рейсом, все вагоны проходят тщательную санитарную обработку, а персонал поезда поддерживает в нем чистоту.

Кстати, «Пассажирские перевозки» ввели новый стандарт по внутренней мойке вагонов. Теперь перед отправлением их чистят и моют при помощи парогенераторов. Поезда убирают минимум три раза в день. Туалеты в вагонах – 12 раз в день.

В новых вагонах есть свой ответ пандемии – установки обеззараживания воздуха. Увидеть их нельзя, так как они являются частью системы вентиляции. Зато понять общий принцип работы несложно – за счет мощных ультрафиолетовых ламп они делают бактерии и вирусы неопасными для человека. Почти такие же лампы используют для обеззараживания помещений в медучреждениях. Очищается с помощью ультрафиолета и питьевая вода в вагоне.

В Аркалык поезд прибывает в половине десятого, так что, если вы просыпаетесь рано, успеете позавтракать и выпить чай. Я захватил с собой ноутбук, и с утра успел немного поработать. Благо есть розетка и можно не бояться, что аккумулятор разрядится.

Лайфхак №4

Если вы едете в новом вагоне, кладите зарядку для телефона поближе, она вам точно понадобится. Причем достаточно взять только провод, потому что в вагоне имеются не только обычные розетки, но и USB-разъемы около спального места. Зарядить телефон или планшет можно в любой момент.

Поездка завершается и я, услышав разговор попутчиков, замечаю, что даже не задумался о температуре в пути. Всю дорогу было тепло, из окон не дуло, и мои соседи очень этому обрадовались. Действительно, в старых вагонах часто бывает холодно. С морозом новые справились, будем ждать лета, чтобы проверить, будет ли в них комфортно в жару.

Пока путешественники с сумками и чемоданами продвигаются к выходу из вагона, прошу их поделиться впечатлениями от поездки. Люди рады, что времена с жесткими полками, неряшливыми проводниками и практически полным отсутствием электричества ушли в прошлое. Теперь в поездах стало чище, и лучше следят за порядком.

Радует и то, что несмотря на все ограничения, которые принесла в нашу жизнь пандемия, железнодорожное сообщение возвращается к привычному графику. И при соблюдении правил безопасности поехать можно куда угодно, пусть пока и в границах страны. В сумасшедший век непрерывного движения, когда не замечаешь, как летит время, именно поездка на поезде дает шанс приостановить бег времени, побыть наедине со своими мыслями, а порой даже и пересмотреть то, что казалось решенным.

Врезка:

За последние два года Казахстан получил более 200 вагонокомплектов от Тверского вагоностроительного завода. Мы решили поинтересоваться и мнением эксперта о новом подвижном составе КТЖ.

Генеральный директор Союза транспортников Казахстана Ерлан Абсатов:

«Степень износа имеющихся вагонов высока, поэтому обновление парка – это правильный шаг КТЖ. Это особенно актуально, учитывая, что у нас много людей страдают аэрофобией и предпочитают наземный вид транспорта. К тому же, до многих наших туристических объектов гораздо проще добраться на поезде. С финансовой и логистической точек зрения железнодорожный транспорт остается более предпочтительным для казахстанцев. Новые вагоны российского производства качественные и безопасные. Есть строгие требования к вагонам, и раз их покупают, можно не сомневаться, что они соответствуют нормам безопасности, комфорта и экологичности».