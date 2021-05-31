В каких условиях будут работать летние лагеря в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как будут работать детские оздоровительные лагеря в период летних каникул, рассказали в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Главный эксперт управления санитарно-гигиенического контроля и надзора за объектами питания, образования и воспитания комитета Индира Басманова на брифинге в СЦК отметила, что деятельность лагерей определена критериями ограничения работы социально-экономических объектов.

«Согласно критериям в «зеленой» зоне летние лагеря работают без ограничений, в «желтой» при заполняемости 50% и в «красной» – 30%. Вместе с тем, постановлением главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 26 мая 2021 года утвержден алгоритм деятельности детских оздоровительных лагерей (пришкольных, загородных), независимо от форм собственности, на период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина. Алгоритмом предусмотрен допуск к работе персонала стационарных организаций отдыха и оздоровления при наличии отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19, проведенного не ранее чем за 72 часа до начала работы или документального подтверждения о получении полного курса вакцинации против COVID-19», - пояснила спикер.

Также, по ее информации, на каждого ребенка при заезде должны быть документы о состоянии здоровья (форма 079/у - медицинская справка на школьника, отъезжающего в оздоровительный лагерь), справки об отсутствии контакта с инфекционными заболеваниями, в том числе по COVID-19, документ с отрицательным результатом лабораторного исследования на COVID-19, проведенного не ранее чем за 72 часа до заезда.

Все детские оздоровительные организации до начала оздоровительного сезона должны получить санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии объекта нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

«Ежегодно родителей волнуют вопросы безопасного и комфортного отдыха детей. Поэтому хочу напомнить, что на сайте комитета размещен список детских оздоровительных организаций Республики Казахстан, соответствующих требованиям нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. По состоянию на 31 мая по республике санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов имеют 12 детских оздоровительных организаций», - подытожила Индира Басманова.