В каких турнирах сыграют казахстанские теннисисты на предстоящей неделе

1 Января 2023, 18:17

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Федерации тенниса Казахстана сообщили о турнирах нового теннисного сезона на предстоящую неделю, в которых будут принимать участие казахстанцы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Федерации, турнир WTA 500 состоится в Аделаиде (Австралия) со 2 по 8 января.

Уже прошла жеребьевка турнира. В первом круге чемпионка «Уимблдона» из Казахстана Елена Рыбакина поборется с американкой Даниэль Коллинс.

Первая ракетка Казахстана в парном разряде Анна Данилина в дуэте с россиянкой Анной Калинской начнет свой путь к титулу со второго круга.

Также состоится турнир ATP 250 в Аделаиде (Австралия).

Андрей Голубев и Александр Недовесов в первом круге встретятся с Альбано Оливетти (Франция)/Максом Кресси (США).

Кроме того на предстоящей неделе состоится турнир Нонтабури Челленджер 75 (Таиланд).

Бейбит Жукаев (308 АТР) на старте будет противостоять японцу Шо Шимабукоро (264 АТР).