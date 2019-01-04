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В каких турнирах примут участие спортсмены РК в январе
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Наступивший год является очень важным в карьере спортсменов. Он пройдет в статусе предолимпийского, и в течение него состоятся важные соревнования. Результаты выступлений на ответственных турнирах напрямую повлияют на распределение олимпийских лицензий, передает Olympic.kz.
Olympic.kz представляет вашему вниманию соревновательный календарь на январь 2019 года.
Если говорить о внутренних стартах, то здесь в первом месяце года во главу становятся национальные чемпионаты. Одним из первых таковых станет ЧРК по плаванию. Он стартует 6 января в Костанае и продлится до 12 числа.
Соревновательную эстафету подхватят легкоатлеты, которым предстоит выступить на Кубке Казахстана. Первый день турнира пройдет 12 января. Также у легкоатлетов намечен международный турнир на призы Ольги Рыпаковой (19 января) и чемпионат страны (22-24 января). По традиции все соревнования пройдут в легкоатлетическом манеже в Усть-Каменогорске.
С 17 по 19 января в Алматы пройдет турнир сильнейших спортсменов РК ТОП-12 по настольному теннису. А 29 января будет дан старт Спартакиаде Казахстана. Она состоится в Астане.
Наконец, в период с 28 января по 2 февраля также в столице Казахстана определятся лучшие гимнастки страны. Более того, на протяжении месяца состоятся чемпионаты Казахстана по многим видам спорта среди юношей и юниоров.
В разрезе международных выступлений одними из первых стартуют представители велотрека. 3 января в Джакарте начался рейтинговый чемпионат Азии. Последним соревновательным днем станет 14 января.
Ниже представлен полный календарь.
Этап Кубка мира по фехтованию на шпагах (мужчины) - 9-13 января, Хайденхайм (Германия)
Международный турнир «Кубок нации» по боксу (женщины) - 14-21 января, Сомбор (Сербия)
5 Этап Кубка мира по велоспорту на треке (спринт) - 14-21 января, Кембридж (Новая Зеландия)
Grand-prix Marocco по стендовой стрельбе - 18 января -7 февраля, Рабат (Морокко)
Этап Кубка мира по велоспорту на треке (спринт) - 21-29 января, Гонконг (Гонконг)
«Премьер-Лига Париж» по карате - 23-28 января, Рим (Италия)
Гран при по фехтованию (шпага, мужчины, женщины) - 23-28 января, Доха (Катар)
Кубок мира по велоспорту на треке - 23-28 января, Гонгконг
Международный турнир Fujairah open G1 по таеквондо - 31 января-4 февраля, Фуджейра ОАЭ)
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