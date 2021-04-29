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    11:57, 29 Апрель 2021 | GMT +6

    В каких ТРЦ  можно вакцинироваться от КВИ в столице

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице увеличивают количество прививочных пунктов. Об этом сообщил заместитель акима города Нур-Султана Бахтияр Макен, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В городе увеличено количество прививочных пунктов в медицинских организациях с 50 до 100, работа которых продлена с 8:00 утра до 22:00», - сказал Бахтияр Макен в ходе круглого стола по вопросам вакцинации.

    Заместитель акима добавил, что в целях обеспечения доступности данной услуги для населения, совместно с департаментом санитарно-эпидемиологического контроля организованы пункты вакцинации в торгово-развлекательных центрах - «Хан-Шатыр», «MegaSilkWay», «Керуен» и «Абу-Даби Плаза». Прием ведется с 10 часов и до закрытия центров.

    «Организация прививочных зон в ТРЦ даёт свои значительные результаты. Иногда граждане не всегда могут посетить поликлинику ввиду своей занятости, многие не прикреплены к организациям ПМСП. А в ТРЦ, где вакцинируют, они без проблем могут получить компоненты препарата. Также это удобно для наших иностранных граждан, имеющих вид на жительство, проживающих и работающих на территории РК», - пояснил Бахтияр Макен.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Астана Главная
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