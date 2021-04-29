В каких ТРЦ  можно вакцинироваться от КВИ в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице увеличивают количество прививочных пунктов. Об этом сообщил заместитель акима города Нур-Султана Бахтияр Макен, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В городе увеличено количество прививочных пунктов в медицинских организациях с 50 до 100, работа которых продлена с 8:00 утра до 22:00», - сказал Бахтияр Макен в ходе круглого стола по вопросам вакцинации.

Заместитель акима добавил, что в целях обеспечения доступности данной услуги для населения, совместно с департаментом санитарно-эпидемиологического контроля организованы пункты вакцинации в торгово-развлекательных центрах - «Хан-Шатыр», «MegaSilkWay», «Керуен» и «Абу-Даби Плаза». Прием ведется с 10 часов и до закрытия центров.

«Организация прививочных зон в ТРЦ даёт свои значительные результаты. Иногда граждане не всегда могут посетить поликлинику ввиду своей занятости, многие не прикреплены к организациям ПМСП. А в ТРЦ, где вакцинируют, они без проблем могут получить компоненты препарата. Также это удобно для наших иностранных граждан, имеющих вид на жительство, проживающих и работающих на территории РК», - пояснил Бахтияр Макен.