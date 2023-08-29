В каких странах продолжают работать ядерные полигоны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Среди видов оружия, изобретенных человечеством, нет ничего страшнее ядерного оружия. Для его испытаний в 20-м веке в разных уголках мира были открыты ядерные полигоны. С 1945 года по сегодняшний день в мире было проведено более 2 тысяч ядерных испытаний. Из них 90% прошли на территории США и Советского Союза. Эти государства, увидев тяжкие последствия от испытаний, со временем закрыли полигоны, прекратили взрывы. Но в некоторых странах ядерные площадки до сих пор используются. МИА «Казинформ» предлагает читателю обзор по самым большим ядерным полигонам и по проведенным на них испытаниям.



Полигон Аламогородо

Одна из самых больших исптытательных площадок в мире – Аламогордо. Полигон расположен примерно в 97 километрах от города Аламогордо на юге штата Нью-Мексико в США. Эпоха ядерных испытаний началась на этом полигоне. Потому, что именно здесь 16 июля 1945 года было испытано ядерное устройство под названием «Тринити». Позднее полигон использовался только в военных целях, в том числе для испытаний новых видов оружия. В настоящее время Аламогордо считается туристским объектом. Ежегодно, с 1 октября по 1 апреля здесь проводятся экскурсии.

Семипалатинский полигон (Казахстан)





Фото: ОДВЗЯИ

Семипалатинский полигон был создан в 1949 году, специально для испытаний первого советского ядерного оружия. Это был второй по площади полигон в мире. На нем был расположен четвертый по мощности ядерный арсенал в мире.

В течение полувека в казахской степи проводились атмосферные, наземные и подземные испытания. Они оказали негативное влияние на здоровье около 1,5 миллионов казахстанцев, на территории 18 тысяч квадратных километров. Радиационное загрязнение на востоке нашей страны, на территории бывшего Семипалатинского полигона, сохраняется до сих пор.

Согласно историческим данным, в течение 40 лет на территории республики было произведено 456 испытаний. Их общая мощность в 2,5 тысячи раз превышает мощность бомбы, сброшенной в 1945 году на Хиросиму. В целом, до настоящего времени 24% всех испытаний в мире было произведено на территории Казахстана.

После распада СССР значительная часть его ядерного арсенала осталась в Казахстане. Наша страна добровольно отказалась от статуса четвертой в мире ядерной державы. В частности, 29 августа 1991 года Указом Президента был закрыт Семипалатинский ядерный полигон. В 1993 году наша страна присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия.

Полигон в Неваде (США)

Ядерный полигон в Неваде расположен в 105 километрах от города Лас-Вегас. Он занимает площадь в 3,5 тысячи гектаров. С 1951 по 1992 годы здесь проведено 928 ядерных испытаний. В 1986 году после первого выявления последствий радиации, жители организовали более 530 акций протеста. В них приняли участие около 37,5 тысячи человек.

Тем не менее, подземные взрывы на полигоне производились до 23 сентября 1992 года. После этого взрывов здесь не зарегистрировано. Сейчас администрация ядерного полигона в Неваде ежемесячно проводит туры по территории. Для участия в них желающие записываются за несколько месяцев вперед.

Полигон на Новой Земле (Россия)

Полигон на Новой земле был создан в той части Северного Ледовитого океана, где расположены незамерзающие порты. Один из факторов, повлиявших на выбор места – малочисленное население. В 1954 году, когда создавался полигон, здесь было всего 400 жителей.

Всего, с 1955 по 1990 годы на полигоне было произведено 132 взрыва. В том числе, 30 октября 1961 года была испытана самая большая термоядерная бомба «АН602». Еще мощность оценивалась в 58 мегатонн. Также, 14 октября 1969 года на полигоне случилась катастрофа. Тогда из трещины в земле произошел выброс радиоактивного газа и пара, пострадали 344 человека.

Первый подводный взрыв СССР и первый ядерный взрыв на Новой Земле, 21 сентября 1955 года.

Первый подводный ядерный взрыв в СССР и первый ядерный взрыв на Новой Земле. 21 сентября 1955 года. Фото: Вооружённые Силы СССР.

Последнее испытание ядерного оружия здесь прошло 24 октября 1990 года. Все же, после этого полигон не был закрыт. В настоящее время здесь проводятся исследования по использованию и хранению ядерного оружия. Как многие современные полигоны, полигон на Новой Земле работает, как научно-исследовательский центр.

Полигон Маралинга (Австралия)

Бывший полигон Великобритании Маралинга расположен в пустыне штата Южная Австралия. Его площадь 3,3 тысячи квадратных километров. С 1956 по 1963 годы здесь были произведены 7 атмосферных взрывов мощностью от 1 до 27 килотонн. До начала испытаний австралийцы считали это место священным. Поэтому, большинство из них, после завершения ядерных испытаний, то есть, с 1970 года, вернулись в этот регион.

По инициативе местных жителей и ветеранов, ранее работавших на полигоне, с 1984 по 2000 годы на полигоне Маралинга проводились работы по его очистке.

Полигон Лоб-Нор (Китай)

Фото: первое ядерное испытание Китая. 15 октября 1964 г.

Полигон Лоб-Нор расположены вблизи соленого озера в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Именно здесь Китай испытал свое первое ядерное оружие. Полигон занимает площадь 2,4 тысячи квадратных километров. Первое испытание здесь состоялось 16 октября 1964 года, а 17 июня 1967 года на полигоне Лоб-Нор была взорвана первая китайская водородная бомба. Позднее, то есть, в 1996 году Китай подписал Договор о о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. В 2007 году на полигоне Лоб-Нор была открыта специальная база для туристов.

Полигон на атолле Муруроа (Франция)

Фото: orangesmile.com

Полигон на атолле Муруроа расположен в южной части Тихого океана. С 1966 года остров использоваться Францией в качестве полигона для испытаний ядерного оружия. С 1961 по 1996 годы на Муруроа было произведено 181 ядерное испытание. В 1998 году Франция провела здесь испытание в последний раз, а затем присоединилась к Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Полигон Похран (Индия)

Этот полигон расположен в пустыне Тар, находящейся в индийском штате Раджастхан. Здесь 18 мая 1974 года было проведено первое ядерное испытание под названием «Улыбающийся Будда». Индия признала наличие у нее ядерного оружия только в мае 1998 года. До этого времени правительство этой страны успело провести на полигоне Похран 5 подземных испытаний. В настоящее время полигон используется, но Индия не публикует информацию о том, что испытания проводятся или взрывов не происходит.

Отметим, Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний подписали 185 государств, из них 170 ратифицировали документ. Среди не подписавших Договор государств Индия, Северная Корея и Пакистан.

Полигон Чагай (Пакистан)

Фото: orangesmile.com

Испытательный полигон расположен на территории провинции Белуджистан. Участок был выбран в 1976 году. Но первые испытания здесь были проведены в мае 1998 года, во время очередного конфликта с Индией. Тогда ядерное оружие было размещено и испытано в трещине глубиной один километр в горе Кох Камбаран.

Пакистан в настоящее время не публикует информацию о проведении испытаний на полигоне или о том, что взрывов не будет.

Полигон Пунги-ри (Северная Корея)

Фото: orangesmile.com

Полигон расположен вблизи города Килху в провинции Хамген-Пукто. Первые ядерные испытания здесь были проведены 9 октября 2006 года.

Проектная мощность взрывов 1 килотонна. Ядерные испытания проводились 25 мая 2009 года и 12 февраля 2013 года, 6 января 2016 года на полигоне Пунги-ри был произведен подземный взрыв водородной бомбы. В настоящее время полигон используется.

Отметим, что Северная Корея в 1985 году подписала Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, но в 2003 году окончательно вышла из Договора.