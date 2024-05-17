В каких странах продавали казахстанский шоколад в 2023 году

Казахстанский производитель сладостей АО «ЛОТТЕ Рахат» опубликовало финансовую отчетность за 2023 год. Валовая прибыль компании составила 21,6 млрд тенге. Продукция продавалась в девяти странах мира, передает корреспондент агентства Kazinform.

Совокупный доход «ЛОТТЕ Рахат» в 2023 году с учетом всех затрат составил 8,66 млрд тенге. Для сравнения, в 2022 году этот показатель был на уровне 8,4 млрд тенге.

Продукция компании продавалась в девяти странах мира: • Казахстан – выручка в 2023 году составила 76,9 млрд тенге; • Россия – 11,17 млрд тенге; • Кыргызстан – 3,09 млрд тенге; • Узбекистан – 2,07 млрд тенге; • Монголия – 368 млн тенге; • Таджикистан – 305,59 млн тенге; • Германия – 305,18 млн тенге; • Азербайджан – 34,8 млн тенге; • Афганистан – 23,78 млн тенге.

Примечательно, что в Азербайджане выручка упала в 10 раз по сравнению с показателями продаж в 2022 году, а в Афганистан «ЛОТТЕ Рахат» вышло только в прошлом году. К тому же в 2022 году был еще как минимум один зарубежный рынок, который покинула компания, так как там в том году продано продукции почти на 88 млрд тенге.

Владельцем АО «ЛОТТЕ Рахат» является южнокорейская компания Lotte Wellfood, контролируя 95,57% акций. Оставшимися 4,43% владеют казахстанские акционеры.