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    13:06, 17 Май 2024 | GMT +6

    В каких странах продавали казахстанский шоколад в 2023 году

    шоколад
    Фото: static.insales-cdn.com

    Казахстанский производитель сладостей АО «ЛОТТЕ Рахат» опубликовало финансовую отчетность за 2023 год. Валовая прибыль компании составила 21,6 млрд тенге. Продукция продавалась в девяти странах мира, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Совокупный доход «ЛОТТЕ Рахат» в 2023 году с учетом всех затрат составил 8,66 млрд тенге. Для сравнения, в 2022 году этот показатель был на уровне 8,4 млрд тенге.

    Продукция компании продавалась в девяти странах мира:

    • Казахстан – выручка в 2023 году составила 76,9 млрд тенге;

    • Россия – 11,17 млрд тенге;

    • Кыргызстан – 3,09 млрд тенге;

    • Узбекистан – 2,07 млрд тенге;

    • Монголия – 368 млн тенге;

    • Таджикистан – 305,59 млн тенге;

    • Германия – 305,18 млн тенге;

    • Азербайджан – 34,8 млн тенге;

    • Афганистан – 23,78 млн тенге.

    Примечательно, что в Азербайджане выручка упала в 10 раз по сравнению с показателями продаж в 2022 году, а в Афганистан «ЛОТТЕ Рахат» вышло только в прошлом году. К тому же в 2022 году был еще как минимум один зарубежный рынок, который покинула компания, так как там в том году продано продукции почти на 88 млрд тенге.

    Владельцем АО «ЛОТТЕ Рахат» является южнокорейская компания Lotte Wellfood, контролируя 95,57% акций. Оставшимися 4,43% владеют казахстанские акционеры.

    Теги:
    Торговля Продукты Экономика Интеграция и партнерство
    Ербол Казистаев
    Автор
    Ербол Казистаев
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