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    12:20, 24 Сентябрь 2021 | GMT +6

    В каких странах признали казахстанский паспорт вакцинации

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 22 сентября 2021 года Министерство иностранных дел Республики Казахстан произвело обмен нотами о взаимном признании паспортов вакцинации с уполномоченными государственными органами Грузии, Венгрии, Кыргызстана, Молдовы, Монголии, Таиланда и Турции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    Таким образом, граждане Казахстана и вышеуказанных стран, прошедшие полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции, могут пересекать государственные границы без карантинных ограничений (сдачи теста ПЦР, самоизоляции и др.) на основании паспортов вакцинации против COVID-19.

    В то же время, такие страны как Беларусь, Вьетнам, Египет и Оман в одностороннем порядке признали паспорта вакцинации иностранных государств и упростили въезд для пребывающих. Для посещения указанных стран, гражданам Казахстана также достаточно предоставить в пограничных пропускных пунктах документ, подтверждающий вакцинацию против COVID-19.

    На сегодня ведутся переговоры о взаимном признании паспортов вакцинации против COVID-19 с Азербайджаном, Аргентиной, Арменией, Иорданией, Индонезией, Марокко, Россией, Узбекистаном, Филиппинами и другими государствами.

    Соответствующая работа продолжается на постоянной основе, вопрос находится на контроле МИД РК.


    Теги:
    Коронавирус в РК Коронавирус в мире Вакцинация Международная деятельность Главная МИД РК Внешняя политика Казахстана
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