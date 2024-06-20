В каких странах предпочитают получать образование казахстанцы

Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек назвал страны, которые молодежь Казахстана выбирает для получения образования, передает корреспондент Kazinform.

- Больше всего у нас обучается в России – порядка 60 тысяч студентов. В рамках программы «Болашак» порядка 1 тысячи казахстанцев обучается в Великобритании, в США, - сказал министр на брифинге в СЦК.

Саясат Нурбек также добавил, что активный набор студентов из Казахстана ведется университетами из Гонконга, Южной Кореи.

- Порядка тысячи студентов обучается в Южной Корее, около 500 студентов обучается в Гонконге. В европейских странах, США большое направление – если всё посчитать – порядка 80 тысяч наших студентов обучается за рубежом, - отметил министр.





