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    14:00, 20 Июнь 2024 | GMT +6

    В каких странах предпочитают получать образование казахстанцы

    студенты, молодежь
    Фото:Мухтор Холдорбеков / Kazinform

    Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек назвал страны, которые молодежь Казахстана выбирает для получения образования, передает корреспондент Kazinform. 

    - Больше всего у нас обучается в России – порядка 60 тысяч студентов. В рамках программы «Болашак» порядка 1 тысячи казахстанцев обучается в Великобритании, в США, - сказал министр на брифинге в СЦК. 

    Саясат Нурбек также добавил, что активный набор студентов из Казахстана ведется университетами из Гонконга, Южной Кореи. 

    - Порядка тысячи студентов обучается в Южной Корее, около 500 студентов обучается в Гонконге. В европейских странах, США большое направление – если всё посчитать – порядка 80 тысяч наших студентов обучается за рубежом, - отметил министр.

     

    Теги:
    Вузы Образование Миннауки и высшего образования РК Студенты
    Карина Кущанова
    Автор
    Карина Кущанова
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