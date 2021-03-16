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    10:05, 16 Март 2021 | GMT +6

    В каких странах повысилась заболеваемость коронавирусом

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал об эпидемиологической ситуации в мире в свете заболеваемости коронавирусом, передает корреспондент МИА «». Казинформ

    «Разрешите более детально остановиться на эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции. В целом в мире наметилась тенденция снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией», - сказал Алексей Цой на заседании Правительства.

    По его словам, в четырех из шести регионов ВОЗ (Америка, Западная часть Тихого Океана, Африка, Юго - Восточная Азия) сохраняется тенденция незначительного снижения заболеваемости, тогда как в Восточно-Средиземноморском регионе и Европе - отмечается подъем заболеваемости.

    «В связи с чем, настоящее время в Италии, Болгарии, Словакии, Германии, Эстонии и ряде других стран Европы – ужесточаются карантинные мероприятия», - заключил министр.

    Как дополнительно сообщили в пресс-службе Минздрава, на сегодня в 220 странах мира зарегистрировано более 120 млн случаев КВИ. Умерло более 2 млн человек, глобальный показатель летальности составляет – 2,2 %.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Коронавирус в мире Минздрав РК
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