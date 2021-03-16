В каких странах повысилась заболеваемость коронавирусом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал об эпидемиологической ситуации в мире в свете заболеваемости коронавирусом, передает корреспондент МИА «». Казинформ

«Разрешите более детально остановиться на эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции. В целом в мире наметилась тенденция снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией», - сказал Алексей Цой на заседании Правительства.

По его словам, в четырех из шести регионов ВОЗ (Америка, Западная часть Тихого Океана, Африка, Юго - Восточная Азия) сохраняется тенденция незначительного снижения заболеваемости, тогда как в Восточно-Средиземноморском регионе и Европе - отмечается подъем заболеваемости.

«В связи с чем, настоящее время в Италии, Болгарии, Словакии, Германии, Эстонии и ряде других стран Европы – ужесточаются карантинные мероприятия», - заключил министр.

Как дополнительно сообщили в пресс-службе Минздрава, на сегодня в 220 странах мира зарегистрировано более 120 млн случаев КВИ. Умерло более 2 млн человек, глобальный показатель летальности составляет – 2,2 %.



