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В каких странах наблюдается наибольший рост заболеваемости КВИ

28 Декабря 2021 09:52
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В каких странах наблюдается наибольший рост заболеваемости КВИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В мире отмечается рост заболеваемости. Об этом заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения РК Жандос Буркитбаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В мире отмечается рост заболеваемости, в том числе наибольший прирост заболеваемости за последний месяц приходится на Европу, и составил 11%, в Тихо-Океанском регионе и в Африке - 10%», - сказал Жандос Буркитбаев.

Было отмечено, что по данным ВОЗ, в Европе за последние две недели из 54 стран в 18 странах отмечается рост заболеваемости, в том числе наибольший прирост заболеваемости отмечался в Испании, Италии на 97%, в Дании – на 89%, в Великобритании, Португалии – на 69% и во Франции – на 39%.

«В Казахстане заболеваемость за последние две недели снизилась на 32%», - сообщил Жандос Буркитбаев.

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#Правительство РК   #Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Коронавирус в мире  
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Автор:

Серик Сабеков

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