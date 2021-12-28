В каких странах наблюдается наибольший рост заболеваемости КВИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В мире отмечается рост заболеваемости. Об этом заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения РК Жандос Буркитбаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В мире отмечается рост заболеваемости, в том числе наибольший прирост заболеваемости за последний месяц приходится на Европу, и составил 11%, в Тихо-Океанском регионе и в Африке - 10%», - сказал Жандос Буркитбаев.

Было отмечено, что по данным ВОЗ, в Европе за последние две недели из 54 стран в 18 странах отмечается рост заболеваемости, в том числе наибольший прирост заболеваемости отмечался в Испании, Италии на 97%, в Дании – на 89%, в Великобритании, Португалии – на 69% и во Франции – на 39%.

«В Казахстане заболеваемость за последние две недели снизилась на 32%», - сообщил Жандос Буркитбаев.