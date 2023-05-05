В каких странах Казахстан закупает вооружение

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вице-министр обороны РК Султан Камалетдинов назвал страны, в которых Казахстан закупает вооружение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нашей армии вооружение из различных государств, так как мы приобретаем не только у РФ, но и у Турции, США, КНР и других государств. Подготовка кадров осуществляется в Вооруженных силах, других войсках и воинских формированиях. Заключены договора, различные контракты и меморандумы на подготовку наших кадров», - сказал Султан Камалетдинов в кулуарах перед Всеармейским совещанием под председательством Главы государства.

Он также рассказал, где именно проходят подготовку наши военнослужащие.

«Военнослужащие Вооруженных сил осуществляют свою подготовку не только в РФ, у нас подготовка идет и в Беларуси, Турции, Индии, США, КНР, Пакистане и других государствах. Кроме обучения непосредственно в этих вузах осуществляется и курсовая подготовка, и совместная подготовка подразделений», - добавил вице-министр.

Напомним, в Астане проходит Всеармейское совещание под председательством Президента Казахстана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами РК Касым-Жомарта Токаева. В ходе встречи планируется рассмотреть вопросы военного строительства и воинской подготовки, а также технологической модернизации казахстанской армии.