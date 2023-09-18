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    21:50, 17 Сентябрь 2023 | GMT +6

    В каких странах больше всего инвестируют в криптовалюту

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    2023 год начался для большинства криптовалют удачно. Криптовалюта - самое популярное слово в мире финансов. По оценкам криптовалютного платежного шлюза TripleA, в настоящее время в Европе насчитывается около 31 млн пользователей этих цифровых активов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    Какие страны лидируют по количеству пользователей криптовалют?

    Chainalysis, платформа данных о блокчейне, базирующаяся в Нью-Йорке, разработала индекс, позволяющий получить ответ на этот вопрос. По шкале от 0 до 1 этот показатель показывает, где большинство людей вкладывают наибольшую часть своего состояния в криптовалюту.

    Тройка европейских лидеров находится на востоке страны. Лидирует Украина (0,215), за ней следуют Турция (0,142) и Россия (0,140).

    Затем внимание переключается на запад. Великобритания (0,121) занимает четвертое место, а Испания (0,062) - пятое.

    Однако если рассматривать весь земной шар в целом, то Европа отходит на второй план. Глобальный Юг - настоящий лидер в этой области.

    Азия доминирует

    Индия лидирует по распространенности криптовалют в мире, получив максимальный балл по индексу (1). Далее следуют Нигерия (0,642) и Вьетнам (0,568).

    На четвертом и пятом местах с показателем менее 0,5 находятся США (0,367) и Украина (0,215). Последняя является единственной европейской страной, входящей в пятерку и десятку мировых лидеров.

    По данным Chainalysis, Центральная и Южная Азия - это регион, в котором наблюдается наибольшее распространение криптовалют. Именно там расположены шесть из 10 ведущих стран.

    По данным Chainalysis, хотя криптовалюты и восстанавливаются после потрясений конца 2022 года, уровень принятия криптовалют все еще снижается и находится далеко от исторических максимумов.

    Однако это не везде так. В странах с доходом ниже среднего наблюдается гораздо более сильный интерес, чем где-либо еще.

    По мнению Chainalysis, это перспективная возможность для создателей криптовалют. В компании объясняют, что, поскольку страны с низким средним уровнем дохода часто имеют развивающуюся, динамичную экономику, промышленность и население, они могут стать следующими главными действующими лицами в глобальной игре.

    В итоге криптовалюта займет значительное место в их будущем, прогнозирует Chainalysis.

    Можно сказать, что Сальвадор уже на шаг впереди. В сентябре 2021 года он стал первой страной, признавшей биткойн законным платежным средством и обязавшей все предприятия страны принимать эту валюту. Однако после утверждения закона о биткойнах рейтинговое агентство Moody's понизило кредитоспособность Сальвадора.


    Теги:
    Центральная Азия Биткоин Экономика Мировые новости Криптовалюта для mail.ru
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