В каких столичных домах заменят лифты

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В 2019 году планируется капитальный ремонт десяти многоэтажных жилых домов и замена 20 лифтовых оборудований, передает официальный сайт столичного акимата.

В настоящее время в многоэтажных жилых домах (МЖД) города работают 4 910 лифтов.

«Часть лифтов, установленных в «старом» городе, работает более 25 лет, что превышает допустимый срок эксплуатации. Согласно «Правилам обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов» не допускается пользоваться лифтом, у которого истек срок эксплуатации, установленный заводом-изготовителем. Во многих домах, построенных в 1990-е годы, установлены лифты Самаркандского лифтостроительного завода. Данное предприятие прекратило существование в 1993 году. Соответственно не выпускаются запасные части на лифтовое оборудование», - сообщил начальник отдела модернизации ЖКХ ТОО «Оркен кала» Булат Тугельбаев.



В целях обеспечения безопасной работы лифтов в текущем году на 12 лифтовых оборудований в МЖД маслихатом Астаны в ноябре выделено 146 595 млн тенге. Монтаж лифтового оборудования проведен по следующим адресам: улица Сейфуллина, 35, улица Мустафина, 15/2, улица Петрова, 26/1, улица Ташенова, 7/1, улица Кажимукана Мунайтпасова, 20, улица Бараева, 10.



«На текущий момент подрядными организациями ТОО «Астаналифтсервис НС» и ТОО «Импортлифт КЗ» монтаж лифтового оборудования по всем объектам закончен. Лифты соответствуют современным нормам безопасности, так как в них установлены дополнительные опции. Это модернизированные кабины, жидкокристаллические панели, системы голосового оповещения, беспроводная диспетчеризация, усовершенствованная система торможения», - отметил Б. Тугельбаев.



На возвратные средства ТОО «Орке кала» в рамках «Программы развития регионов до 2020 года» в текущем году заменены 5 лифтовых оборудований в МЖД по адресам: проспект Богенбай батыра, 28, улица Петрова, 20, улица Кумисбекова, 6, ведутся работы по замене 3 лифтов в МЖД по улица Джангильдина, 3.



По заявкам акимата района Сарыарка в ТОО «Оркен кала» в настоящий момент идет поставка девяти лифтовых оборудований для установки в МЖД по адресам: улица Аспара, 2б и улица Кубрина, 20/1. Срок сдачи объектов - январь-февраль 2019 года.



В 2019 году планируется капитальный ремонт десяти многоэтажных жилых домов и замена 20 лифтовых оборудований.



В данный момент составляются списки МЖД для включения в Программу развития регионов на 2019 год. Включить свой дом в список жилья, нуждающегося в капитальном ремонте, замене кровли, инженерных сетей, фасада, лифтового оборудования, инициативные группы собственников квартир и обслуживающие организации могут, обратившись в городское управление контроля качества городской среды или непосредственно в специализированную уполномоченную организацию ТОО «Оркен кала».