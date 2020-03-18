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В каких столичных аптеках можно приобрести медицинские маски

18 Марта 2020 16:11
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В каких столичных аптеках можно приобрести медицинские маски

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В каких столичных аптеках можно приобрести медицинские маски, сообщили в пресс-службе акимата города Нур-Султана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Маски поступили в сети аптек: Биосфера, Саламат Z, Иммуно плюс, Старый лекарь, UDM - КЗ, Феникс, Базикова, Частная Аптека 99, Фармаком, Гиппократ МФК Астана, Жардем компания, Астана Оник, Алсун Астана, Aidamed, Максима фарм, Исакова А.А, Оркен фарм, Стофарм, Еврофарма», - уточнили в пресс-службе.

В акимате пояснили, что аптеки в одни руки выдают не более 5 масок.


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Ключевые слова: Нур-Султан, Здравоохранение, Коронавирус,
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Автор:

Серик Сабеков

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