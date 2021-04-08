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    16:08, 08 Апрель 2021 | GMT +6

    В каких случаях возможен риск заражения COVID-19 после вакцинации

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В каких случаях возможен риск заражения коронавирусом после вакцинации? Об этом рассказала заведующая отделом клинической иммунологии аллергологии и пульмонологии республиканского диагностического центра, доктор медицинских наук РК и РФ Елена Ковзель, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Конечно, вероятность заражения после вакцинации существует. Само понятие вакцинального ответа относительное. У одних людей развивается более сильный иммунный ответ, у других - более слабый. Если после вакцинации не развился достаточно хороший иммунный ответ, риск заражения, конечно, есть. Второе – если у пациента развился средний иммунный ответ, но находился при очень высоком воздействии вируса, в данном случае может заразиться. Но мы ожидаем, что само заболевание после вакцинации будет не таким тяжелым. Все довольно относительно о силе вакцинальной защиты и о его воздействии», - прояснила доктор.

    По ее словам, также есть риск заражения в разный период состояния организма.

    «Например, человек параллельно был заражен каким-то другим вирусом, или пациент находился в состоянии обострения какого-то заболевания, или принимает какую-то химиотерапию в этот период заражения, когда иммунный ответ не смог дать той защиты, которой мы ожидали», - добавила Елена Ковзель.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Астана Общество
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