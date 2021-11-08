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В каких случаях водитель авто с российским номером может отстоять право на транспортное средство

8 Ноября 2021 20:34
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В каких случаях водитель авто с российским номером может отстоять право на транспортное средство

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В каких случаях водитель авто с российским номером может отстоять право на транспортное средство? Об этом рассказал заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Серик Тусипов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК ответил, что ожидает тех владельцев, чьи машины сняли с российского учета, а на руках нет договора купли-продажи, нет генеральной договорённости.

«Необходимо решать вопрос в гражданском правовом поле, потому что сделка состоялась. Если будет решение суда о том, что данный человек является в ыгодоприобретателем и собственником данного транспортного средства, он может отстоять право на данное транспортное средство. Но в любом случае эксплуатировать такое транспортное средство без регистрации нельзя»,- пояснил Серик Тусипов.

Ранее он также прокомментировал обращение владельцев авто с российскими номерами о том, что регистрациям обходится для них дорого.


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#Транспорт   #Россия   #МВД РК  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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