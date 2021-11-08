В каких случаях водитель авто с российским номером может отстоять право на транспортное средство

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В каких случаях водитель авто с российским номером может отстоять право на транспортное средство? Об этом рассказал заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Серик Тусипов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК ответил, что ожидает тех владельцев, чьи машины сняли с российского учета, а на руках нет договора купли-продажи, нет генеральной договорённости.

«Необходимо решать вопрос в гражданском правовом поле, потому что сделка состоялась. Если будет решение суда о том, что данный человек является в ыгодоприобретателем и собственником данного транспортного средства, он может отстоять право на данное транспортное средство. Но в любом случае эксплуатировать такое транспортное средство без регистрации нельзя»,- пояснил Серик Тусипов.

Ранее он также прокомментировал обращение владельцев авто с российскими номерами о том, что регистрациям обходится для них дорого.