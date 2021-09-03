В каких случаях школы и вузы будут закрываться на карантин в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В каких случаях школы и другие объекты образования будут закрываться на карантин в столице, пояснила заместитель главного государственного санитарного врача города Нур-Султана Жанна Пралиева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«При регистрации случаев коронавирусной инфекции в школах на объектах образования изоляции подлежат таким образом: если зарегистрирован один случай в школе или группе в дошкольных учреждениях, то контактные лица подлежат изоляции на домашний карантин, на 14 дней. При регистрации в организациях среднего образования в один инкубационный период, если превышает более 30% случаев одной смены, то вся смена подлежит изоляции на домашний карантин в течение 14 дней», - сказала Жанна Пралиева.

Спикер добавила, что это касается также колледжей и высших учебных заведений.

«Если в один инкубационный период заболевает более 30% группы одного потока, то поток тоже подлежит изоляции на домашний карантин в течение 14 дней. Вопрос введения карантина в организациях среднего образования, колледжах, вузах с переводом на дистанционный формат обучения всех обучающихся согласовывается с Комитетом санитарно-эпидемиологического контроля РК», - объяснила Жанна Пралиева.



