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В каких случаях результаты ЕНТ не будут зачитываться
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В каких случаях результаты ЕНТ не будут зачитываться, рассказал министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Если у претендентов при сдаче ЕНТ обнаружат запрещенные вещи или этот факт будет выявлен в ходе просмотра записей видеонаблюдения, то результаты ЕНТ будут аннулированы и образовательный грант тоже. Участникам ЕНТ будут выдаваться калькуляторы, а также время тестирования продлено с трех часов 50 минут до четырех часов», - сказал Асхат Аймагамбетов.
Глава МОН добавил, что для подготовки абитуриентов к ЕНТ на сайте ведомства размещены 70 вариантов тестов.
«Кроме того, выпускники в текущем году были освобождены от итоговых эксзаменов в школах. Безусловно, это все является большой поддержкой для выпускников», - заключил Асхат Аймагамбетов.
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