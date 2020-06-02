В каких случаях результаты ЕНТ не будут зачитываться

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В каких случаях результаты ЕНТ не будут зачитываться, рассказал министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если у претендентов при сдаче ЕНТ обнаружат запрещенные вещи или этот факт будет выявлен в ходе просмотра записей видеонаблюдения, то результаты ЕНТ будут аннулированы и образовательный грант тоже. Участникам ЕНТ будут выдаваться калькуляторы, а также время тестирования продлено с трех часов 50 минут до четырех часов», - сказал Асхат Аймагамбетов.

Глава МОН добавил, что для подготовки абитуриентов к ЕНТ на сайте ведомства размещены 70 вариантов тестов.

«Кроме того, выпускники в текущем году были освобождены от итоговых эксзаменов в школах. Безусловно, это все является большой поддержкой для выпускников», - заключил Асхат Аймагамбетов.