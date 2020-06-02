+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 28 °С
Алматы: 29 °С
USD 408.61 EUR 454.09
RUB 5.86 CNY 57.28
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В каких случаях результаты ЕНТ не будут зачитываться

2 Июня 2020 10:43
Поделиться:
В каких случаях результаты ЕНТ не будут зачитываться

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В каких случаях результаты ЕНТ не будут зачитываться, рассказал министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если у претендентов при сдаче ЕНТ обнаружат запрещенные вещи или этот факт будет выявлен в ходе просмотра записей видеонаблюдения, то результаты ЕНТ будут аннулированы и образовательный грант тоже. Участникам ЕНТ будут выдаваться калькуляторы, а также время тестирования продлено с трех часов 50 минут до четырех часов», - сказал Асхат Аймагамбетов.

Глава МОН добавил, что для подготовки абитуриентов к ЕНТ на сайте ведомства размещены 70 вариантов тестов.

«Кроме того, выпускники в текущем году были освобождены от итоговых эксзаменов в школах. Безусловно, это все является большой поддержкой для выпускников», - заключил Асхат Аймагамбетов.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Образование,
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив