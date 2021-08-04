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В каких случаях регион переводится в «темно-красную зону», объяснила санврач

4 Августа 2021 12:40
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В каких случаях регион переводится в «темно-красную зону», объяснила санврач

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова рассказала, на каких основаниях регион или город переводится в «темно-красную зону», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«На основании протокола заседания Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории РК от 29 июля 2021 года было вынесено постановление главного государственного санитарного врача РК, в котором были определены критерии для принятия ограничений и появилось определение «темно-красной» зоны», - сказала Сархат Бейсенова на брифинге в акимате.

Спикер подробно рассказала о механизме определения статуса «темно-красной зоны».

«Темно-красная зона» - зона критического уровня риска (при показателе заполняемости инфекционных коек свыше 70 процентов и показателе заполняемости коек на 100 тысяч населения свыше 200), куда с 18 июля по 2 августа вошли пять городов Казахстана, в том числе и город Нур-Султан», - отметила санврач.

«В связи с этим, было принято постановление «Об ужесточении ограничительных и карантинных мер в городе Нур-Султан», где были внесены изменения в режим работы социально-экономических объектов согласно критериям», - заключила С. Бейсенова.



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#Нур-Султан   #Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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