В каких случаях противопоказана вакцинация препаратом «Спутник V»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов рассказал, в каких случаях вакцинация от коронавируса противопоказана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Выступая на брифинге в СЦК, Марат Шоранов сообщил, какие противопоказания имеются к введению вакцины КВИ (Спутник V).

По его словам, это:

1) гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцины, содержащей аналогичные компоненты;

2) тяжелые аллергические реакции в анамнезе;

3) беременность и период грудного вскармливания;

4) возраст до 18 лет и старше 65 лет (в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности);

5) противопоказания для введения компонента II: тяжелые поствакцинальные осложнения (анафилактический шок, тяжелые генерализованные аллергические реакции, судорожный синдром, температура 40°С и т.д.) на введение компонента I вакцины.

«Препарат необходимо применять с осторожностью при хронических заболеваниях печени и почек; выраженных нарушениях функции эндокринной системы (сахарный диабет); тяжелых заболеваниях системы кроветворения; эпилепсии, инсультах и других заболеваниях ЦНС; заболеваниях сердечно-сосудистой системы (инфарктах миокарда в анамнезе, миокардитах, эндокардитах, перикардитах, ишемической болезни сердца); первичных и вторичных иммунодефицитах; аутоиммунных заболеваниях; заболеваниях легких, астме и ХОБЛ; у пациентов с диабетом и метаболическим синдромом, с аллергическими реакциями, атопией, экземой; злокачественных новообразованиях, включая злокачественные заболевания крови», - пояснил Марат Шоранов.