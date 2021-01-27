РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:57, 27 Январь 2021 | GMT +6

    В каких случаях противопоказана вакцинация препаратом «Спутник V»

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов рассказал, в каких случаях вакцинация от коронавируса противопоказана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Выступая на брифинге в СЦК, Марат Шоранов сообщил, какие противопоказания имеются к введению вакцины КВИ (Спутник V).

    По его словам, это:

    1) гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцины, содержащей аналогичные компоненты;

    2) тяжелые аллергические реакции в анамнезе;

    3) беременность и период грудного вскармливания;

    4) возраст до 18 лет и старше 65 лет (в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности);

    5) противопоказания для введения компонента II: тяжелые поствакцинальные осложнения (анафилактический шок, тяжелые генерализованные аллергические реакции, судорожный синдром, температура 40°С и т.д.) на введение компонента I вакцины.

    «Препарат необходимо применять с осторожностью при хронических заболеваниях печени и почек; выраженных нарушениях функции эндокринной системы (сахарный диабет); тяжелых заболеваниях системы кроветворения; эпилепсии, инсультах и других заболеваниях ЦНС; заболеваниях сердечно-сосудистой системы (инфарктах миокарда в анамнезе, миокардитах, эндокардитах, перикардитах, ишемической болезни сердца); первичных и вторичных иммунодефицитах; аутоиммунных заболеваниях; заболеваниях легких, астме и ХОБЛ; у пациентов с диабетом и метаболическим синдромом, с аллергическими реакциями, атопией, экземой; злокачественных новообразованиях, включая злокачественные заболевания крови», - пояснил Марат Шоранов.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Минздрав РК
    Сейчас читают
    Сегодня, 16:30
    Популярный автобусный маршрут в Астане изменил свое движение
    Сегодня, 16:16
    Новый фейк об одиноком плачущем ребенке переполошил жителей Астаны
    Сегодня, 16:06
    Отопление в Астане дадут 5 октября
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!