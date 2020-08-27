В каких случаях предусмотрена доплата учителям во время дистанционного обучения
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О доплатах учителям во время дистанционного обучения рассказал министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«У учителя 18 часов - это ставка, если учитель ведет 25 часов, то за 25 часов также будет тарифицироваться. Бухгалтерия школы из местного бюджета должна будет выплачивать заработную плату. Это надо назвать не доплатами, а заработной платой, которая установлена законодательством. Если у педагога будет 25-27 часов, то будет доплата», - пояснил Асхат Аймагамбетов.
Ранее глава МОН прокомментировал вопрос запрета учителям дежурных классов проводить еще и дистанционное обучение.
«Это недопустимо. Педагоги, которые имеют возможность вести (уроки - ред.) и в дистанционном формате, и в дежурных группах, имеют право это делать», - сказал Асхат Аймагамбетов.
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