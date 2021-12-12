В каких случаях предприниматели могут безнаказанно не выполнять свои обязательства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Премьер-Министра Алихан Смаилов назвал обстоятельства, при которых не выполнивший обязательства предприниматель не будет нести ответственности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно статье 359 Гражданского кодекса РК лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет имущественную ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах (стихийные явления, военные действия, чрезвычайное положение и т.п.). К таким обстоятельствам не относится, в частности, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, работ или услуг. Ключевым фактором для констатации форс-мажора является нарушение обязательства, как свершившегося факта», - написал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, решение о свидетельствовании наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажоре) или отказе в его выдаче выдается на основании изучения и анализа представленных заявителем информации и документов. Поэтому бремя доказывания (документального подтверждения) влияния тех или иных обстоятельств и их последствий на возможность исполнения обязательства в рамках конкретных правоотношений лежит на заявителе.

«Вместе с тем, согласно Закону РК «О национальной палате предпринимателей Республики Казахстан» (далее – Закон) функции по свидетельствованию обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора) в соответствии с условиями внешнеторговых сделок и международных договоров Республики Казахстан, а также торговые и портовые обычаи, признанные в Республике Казахстан относятся к компетенции Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» (далее – НПП)», - отметил зампремьера.

По информации НПП стоимость услуг выглядит следующим образом: - 15 МРП, без учета НДС за анализ документов на предмет наличия/ отсутствия обстоятельств непреодолимой силы; - 1% от суммы неисполненного обязательства по Договору, но не более 850 МРП, без учета НДС за свидетельствование обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора) и обстоятельств Hardship. Вторая часть оплаты взимается при условии выдачи свидетельства, в ином случае оплате подлежит только первая часть оплаты, являющаяся невозвратной суммой.

«Необходимо отметить, что в период с 27 марта по 31 октября 2020 года НПП оказывал данный вид услуг на безвозмездной основе, предприняв беспрецедентные меры для поддержки бизнеса (справочно: практика безвозмездного оказания таких услуг в условиях пандемии не применялись нигде, кроме Республики Казахстан). Практика взимания оплаты за свидетельствования форс-мажоров является международной практикой. Следует отметить, что стоимость свидетельства составляет 1% от суммы штрафов, пеней или неисполненного обязательства. Наряду с этим, субъекты бизнеса вправе урегулировать спорные ситуации посредством досудебного урегулирования в рамках условий договора», - объяснил он.

При этом, зампремьера подчеркнул, что наличие справки о форс-мажоре не является обязательным, а само свидетельство не является документом, безусловно освобождающим от исполнения обязательств, а судом данная справка будет рассматриваться только в качестве одного из доказательств в споре.

«В таком случае, окончательное решение по возможным спорам остается за судами и арбитражами. В случае отмены дифференциации оплаты стоимости свидетельства и введения стоимостного выражения с учетом себестоимости оказываемых услуг и процента рентабельности, данная мера повысит нагрузку на субъектов малого и среднего предпринимательства, тогда как субъекты крупного бизнеса получат значительные послабления. В этой связи НПП считает нецелесообразным внесение изменений к существующим тарифам», - заключил А. Смаилов.

Напомним, депутаты Мажилиса в своем депутатском запросе попросили признать ситуацию на казахстанско-китайской границе форс-мажором.