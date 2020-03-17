В каких случаях предоставляется оплачиваемый трудовой отпуск во время чрезвычайного положения
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Правила предоставления трудовых отпусков в связи с введением чрезвычайного положения разъяснил заместитель руководителя управления контроля качества городской среды города Нур-Султан (государственный инспектор труда) Ерлан Исмагулов в ходе онлайн брифинга, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Касательно предоставления оплачиваемых отпусков. Согласно статьи 93 Трудового кодекса РК предоставление очередного трудового отпуска осуществляется в соответствие с графиком отпусков или по соглашению сторон вне графика в случае возникновения такой необходимости», - сказал Ерлан Исмагулов.
В связи с этим, по его словам, работодатели предоставляют одному из родителей, вынужденных оставаться с детьми, оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск.
- В детсадах отсутствует 79,7 % детей - глава управления образования г.Нур-Султан
- Прибывших из Китая и Южной Кореи казахстанцев поместят на домашний карантин
- Разъяснение об ограничении на въезд и выезд с территории Казахстана дала Пограничная служба
- МОН РК: Информация в соцсетях о штрафах при обнаружении в школах и магазинах детей - фейк
- Эпидситуация в Актюбинской области стабильная
- Информацию о рейдах по школам опровергли в акимате СКО
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана