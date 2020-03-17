+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 4 °С
Алматы: 22 °С
USD 434.59 EUR 486.35
RUB 5.81 CNY 62.06
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В каких случаях предоставляется оплачиваемый трудовой отпуск во время чрезвычайного положения

17 Марта 2020 12:42
Поделиться:
В каких случаях предоставляется оплачиваемый трудовой отпуск во время чрезвычайного положения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Правила предоставления трудовых отпусков в связи с введением чрезвычайного положения разъяснил заместитель руководителя управления контроля качества городской среды города Нур-Султан (государственный инспектор труда) Ерлан Исмагулов в ходе онлайн брифинга, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
В детсадах отсутствует 79,7 % детей - глава управления образования г.Нур-Султан
Елжан Биртанов: Во всех медорганизациях усилены санитарно-карантинные меры Прибывших из Китая и Южной Кореи казахстанцев поместят на домашний карантин Разъяснение об ограничении на въезд и выезд с территории Казахстана дала Пограничная служба

«Касательно предоставления оплачиваемых отпусков. Согласно статьи 93 Трудового кодекса РК предоставление очередного трудового отпуска осуществляется в соответствие с графиком отпусков или по соглашению сторон вне графика в случае возникновения такой необходимости», - сказал Ерлан Исмагулов.

В связи с этим, по его словам, работодатели предоставляют одному из родителей, вынужденных оставаться с детьми, оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Другие государственные органы, Пневмония в Китае, Коронавирус,
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив