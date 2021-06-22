НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов рассказал, в каких случаях Правительство устанавливает предельные цены на продукты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В исключительных случаях существует вынужденный административный инструмент вмешательства в рынок – установление предельных цен. К нему мы вынуждены были прибегнуть в прошлом году с началом пандемии. Тогда на ажиотажной волне цены взлетели по всему миру. Эти меры сработали: нам удалось обеспечить внутренний рынок продовольствием, дефицита не допустили», – сказал Бахыт Султанов на отчетной встрече с населением.

По его словам, благодаря вакцинации экономическая активность постепенно восстанавливается и в Казахстане, и в мире.

«И теперь главная задача – чтобы рынок вернулся к здоровой конкуренции и балансированному ценообразованию. Прозрачность всех процессов будет обеспечена через создание современной торговой инфраструктуры», – заключил глава Минторговли.



