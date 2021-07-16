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    17:02, 16 Июль 2021 | GMT +6

    В каких случаях пациентов с коронавирусом  госпитализируют

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель директора департамента по организации медицинской помощи МЗ РК Гульнара Жангарашева рассказала, в каких случаях пациенты подлежат госпитализации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Госпитализации в стационары подлежат больные с коронавирусом, с клиникой средней тяжести, с тяжелой и крайней тяжелой степени. Что значит течение средней тяжести – необязательно, когда имеется компьютерная диагностика. Направляя в стационар, врач основывается на совокупности клинических признаков», - сказала Гульнара Жангарашева на брифинге в СЦК.

    Она привела примеры.

    «Например, если нарастает одышка и кашель, а также температура, пациент, даже если у него на компьютерной томографии 1 степень – 20% поражения легких – он госпитализируется. Также госпитализации независимо от компьютерной томографии подлежат лица, которые имеют сопутствующие хронические заболевания, такие как артериальная гипертензия, сахарный диабет, онкозаболевания, а также лица старше 65 лет. Поэтому показания для госпитализации определяет врач», - подчеркнула спикер.

    «В то же время в реанимационные отделения переводятся пациенты с тяжелой и крайней тяжелой степенью течения. Они переводятся туда, когда нарастает дыхательная недостаточность 2-3 степени, когда происходит декомпенсация, то есть ухудшение ситуации по сопутствующим заболеваниям. Сегодня 998 человек – это тяжелые и крайне тяжелые пациенты, находящиеся в реанимации», - заключила Г. Жангарашева.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК
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