В каких случаях отменяют занятия в школах, пояснили в управлении образования СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Для Северо-Казахстанской области вновь стала актуальной тема отмены занятий из-за морозов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Последний зимний месяц преподносит североказахстанцам немало сюрпризов. На смену оттепели и сильным ветрам в регион пришли холода. 10-11 февраля из-за тридцатиградусных морозов занятия в школах отменили, дети занимаются дистанционно.

В управлении образования пояснили, в каких случаях занятия переводятся в дистанционный режим и где родителям оперативно узнать о режиме обучения.

«Ежегодно управление образования издает приказ об отмене занятий в организациях образования в осенне-зимний период. Он согласован с Департаментом по чрезвычайным ситуациям. При определенных рекомендуемых показателях неблагоприятных погодных метеоусловий отменяются занятия для учащихся начального, среднего, старшего звеньев, а также для учащихся 1-2 курсов колледжей. В этом году в приказ об отмене занятий внесены изменения, теперь занятия переводятся в дистанционный формат обучения. В соответствии с географическими, климатическими условиями каждая организация образования принимает решение об отмене занятий самостоятельно», - проинформировала руководитель управления Гульмира Каримова.

На дистанционный режим переходят воспитанники и учащиеся 0-4 классов при температуре минус 25 градусов и ниже при ветре со скоростью 2 метра в секунду и более; 0-9 классов - при температуре минус 27 градусов и ниже при ветре со скоростью 2 метра в секунду и более; 0-12 классов, 1-2 курсов колледжей при температуре минус 30 градусов и ниже при ветре 2 метра в секунду и более.

«Информация об отмене занятий доступна на сайте управления, отделов образования, на сайтах школ. Оповещения в целях безопасности и сохранения здоровья обучающихся при неблагоприятных погодных метеоусловиях приходят ежедневно. Через приложение «Дармен» можно получить мгновенную рассылку уведомлений», - добавила Г. Каримова.

Напомним, с прохождением атмосферных фронтов на большей части республики сохраняется неустойчивый характер погоды. По информации РГП «Казгидромет», местами в северной половине страны пройдет снег, а на остальной территории пройдут осадки, на юге ночью в горных районах сильные (дождь, снег). Местами по республике сохраняются туман, гололед, низовая метель.