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    16:34, 22 Май 2021 | GMT +6

    В каких случаях объекты предпринимательства могут быть исключены из проекта Ashyq

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В постановлении главного государственного санитарного врача прописано, по каким основаниям недобросовестных участников могут исключить из проекта Ashyq, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Алгоритм исключения недобросовестных участников из проекта «Ashyq» следующий:

    выявление на объекте мониторинговой группой подтвержденных фактов нарушений требований к участию в проекте; объектом не проводится check-in посетителей более 3-х дней;

    на основании решения межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан.

    Отметим, что участник, нарушивший действующий алгоритм работы, по результатам мониторинговой группы, не может вернуться в проект раньше, чем через 2 недели.Участник, нарушивший алгоритм работы повторно по результатам мониторинговой группы, не может вернуться в проект раньше, чем через 2 месяца.

    Напомним, сегодня вышло новое постановление главного государственного санитарного врача РК о внедрении проекта Ashyq на объектах предпринимательства. Помимо аэропортов Нур-Султана и Алматы еще четыре аэропорта подключатся к проекту Ashyq.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Безопасность
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