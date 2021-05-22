В каких случаях объекты предпринимательства могут быть исключены из проекта Ashyq

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В постановлении главного государственного санитарного врача прописано, по каким основаниям недобросовестных участников могут исключить из проекта Ashyq, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Алгоритм исключения недобросовестных участников из проекта «Ashyq» следующий:

выявление на объекте мониторинговой группой подтвержденных фактов нарушений требований к участию в проекте; объектом не проводится check-in посетителей более 3-х дней;

на основании решения межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан.

Отметим, что участник, нарушивший действующий алгоритм работы, по результатам мониторинговой группы, не может вернуться в проект раньше, чем через 2 недели.Участник, нарушивший алгоритм работы повторно по результатам мониторинговой группы, не может вернуться в проект раньше, чем через 2 месяца.

Напомним, сегодня вышло новое постановление главного государственного санитарного врача РК о внедрении проекта Ashyq на объектах предпринимательства. Помимо аэропортов Нур-Султана и Алматы еще четыре аэропорта подключатся к проекту Ashyq.