В каких случаях объекты предпринимательства могут быть исключены из проекта Ashyq
Алгоритм исключения недобросовестных участников из проекта «Ashyq» следующий:
выявление на объекте мониторинговой группой подтвержденных фактов нарушений требований к участию в проекте; объектом не проводится check-in посетителей более 3-х дней;
на основании решения межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан.
Отметим, что участник, нарушивший действующий алгоритм работы, по результатам мониторинговой группы, не может вернуться в проект раньше, чем через 2 недели.Участник, нарушивший алгоритм работы повторно по результатам мониторинговой группы, не может вернуться в проект раньше, чем через 2 месяца.
Напомним, сегодня вышло новое постановление главного государственного санитарного врача РК о внедрении проекта Ashyq на объектах предпринимательства. Помимо аэропортов Нур-Султана и Алматы еще четыре аэропорта подключатся к проекту Ashyq.